МИД Германии вызвал посла Турции из-за жеста „Серых волков“

„Мы сегодня обсудили инцидент с турецким послом в Берлине“, - сообщил представитель МИД ФРГ в ответ на запрос агентства dpa. Вызов иностранного посла в МИД принимающего государства считается жесткой дипломатической мерой. Накануне МИД Турции вызвал на ковер посла Германии в Анкаре. Правительство Турции обвинило Германию в „ксенофобии“.

Под надзором компетентных органов Германии

„Серые волки“ - турецкая правоэкстремистская группировка, насчитывающая в одной только Германии 18 с половиной тысяч членов. Она не запрещена, но находится под надзором Федерального ведомства по охране конституции. Знак „Серых волков“ также официально не запрещен, но воспринимается в Германии неоднозначно.