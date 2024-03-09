МИД Германии ужесточил рекомендации не ездить в Россию

13 февраля в аэропорту Санкт-Петербурга был задержан немец, в рюкзаке которого таможня обнаружила мармеладных мишек с каннабисом. Он уверял, что легально приобрел их в Германии и употреблял во время перелетов для спокойного сна.

Представитель российской таможни заявил, что в мармеладе был обнаружен тетрагидроканнабинол - вещество, запрещенное к ввозу. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств. Ему грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Это не первый подобный случай в России. В феврале 2022 года в московском аэропорту Шереметьево была задержана известная американская баскетболистка Бриттни Грайнер. Федеральная таможенная служба сообщила, что в ее багаже были найдены электронные сигареты с гашишным маслом. Впоследствии суд признал Грайнер виновной в контрабанде и хранении наркотиков. Ее приговорили к девяти годам колонии общего режима и штрафу в 1 млн рублей. В декабре 2022 года баскетболистку освободили из колонии в обмен на заключенного в США россиянина Виктора Бута, которого Вашингтон обвинил в торговле оружием.