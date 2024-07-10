МИД ФРГ выясняет, почему Украина выслала депутата бундестага

Официальных разъяснений от МИД Украины пока не последовало. Тем не менее внешнеполитическое ведомство Германии поставит перед украинскими властями вопрос об этом инциденте, в том числе чтобы выяснить юридические основания для отказа Пельману во въезде, пообещал Кристиан Вагнер.

В МИД ФРГ не знают, есть ли в Украине черные списки иностранных политиков

В германском МИДе не располагают и информацией о том, существуют ли в Украине черные списки иностранных политиков, которым запрещен въезд в эту страну из-за их политических взглядов, в частности в вопросах о поставках вооружений Киеву. Вагнер не смог ответить и на вопросы, был ли это первый инцидент такого рода, или же украинская сторона и раньше не пускала в страну европейских политиков и парламентариев, а также будет ли Зёрен Пельман пытаться въехать в Украину повторно.