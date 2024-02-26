МИД ФРГ: Визит Бербок в Украину сократили из-за дрона РФ

Как заявил на правительственной пресс-конференции представитель МИД Германии Кристиан Вагнер (Christian Wagner), инцидент произошел в воскресенье, 25 февраля, во время последнего пункта программы пребывания Бербок в Украине. Информация о дроне и о том, что он был именно российским, поступила как от украинских служб, обеспечивавших безопасность министра, так и от немецкой команды телохранителей.

Разведка дронами, потом авианалет

"Когда был замечен этот российский дрон-разведчик, было принято решение сократить программу визита и немедленно начать движение автомобильной колонны, - сообщила Вагнер. - Это нормальный образ действий, когда находишься в зоне конфликта, а, напомню, дело происходило примерно в 50 километрах от линии фронта". Дрон же, по его словам, некоторое время следовал за колонной, а потом отвернул.