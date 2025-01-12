МИД ФРГ обещает новую помощь Сирии на саммите в Эр-Рияде

Как сообщает dpa, в консультациях в Эр-Рияде участвует глава европейской дипломатии Кая Каллас, руководители МИД Турции и Великобритании Хакан Фидан и Дэвид Лэмми, а также их коллеги из Саудовской Аравии, Ирака, Иордании, Ливана, Египта, ОАЭ, Бахрейна и Кувейта. Также присутствует глава МИД переходного правительства Сирии Хасан аш-Шибани.

Там отмечают, что саммит в Эр-Рияде - продолжение переговоров, начавшихся 14 декабря в городе Акаба в Иордании. В них участвовали главы МИД восьми арабских стран, а также представители США, Турции, ЕС и ООН.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) прибыла в столицу Саудовской Аравии, где проходит конференция о ситуации в Сирии. Об этом сообщается в воскресенье, 12 января, на сайте МИД ФРГ.

Дополнительная помощь Сирии от Германии

В Эр-Рияде Бербок объявила о выделении дополнительных 50 млн евро на гуманитарную помощь Сирии. Эти средства пойдут на продукты питания, создание временных жилищ и медицинскую помощь. Деньги выделят через Всемирную продовольственную программу ООН и различные НПО.

Глава МИД Германии выступила за снятие части санкций с Дамаска, но не против тех, кто совершал тяжкие преступления при режиме Башара Асада. По словам Бербок, страны ЕС должны применять „умный подход“ при снятии санкций, чтобы „способствовать стабильности и обеспечить мирную передачу власти“, а также „пошаговый путь примирения общества“.