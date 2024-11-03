МИД Боливии: Сторонники Моралеса удерживают свыше 200 солдат

Сторонники бывшего президента Боливии Эво Моралеса удерживают свыше 200 солдат. Об этом в субботу, 2 ноября, сообщили в МИД страны.
По данным ведомства, 1 ноября в районе Чапаре (департамент Кочабамба) нерегулярные формирования напали на три воинские части, захватив более 200 военнослужащих, а также боевое оружие и боеприпасы.
„Дестабилизирующая эскалация против демократической системы“
В министерстве назвали произошедшее „дестабилизирующей эскалацией против демократической системы“. Там также обратили внимание на „усилия и неоднократные призывы к диалогу со стороны президента Луиса Арсе Катакоры“.
По мнению МИД Боливии, хотя Моралес 1 ноября призвал сторонников на время отказаться от перекрытия дорог, на деле этого не произойдет. Во внешнеполитической службе считают, что обращение - как и объявление голодовки экс-президентом - представляют собой „уловку, для снижение ущерба для репутации лидера протеста и привлечения внимания международного сообщества „.