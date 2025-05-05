Microsoft прекратила работу мессенджера Skype

Работа мессенджера Skype корпорации Microsoft с мая прекращается. Об этом в понедельник, 5 мая, сообщили в компании.
Изменение коснется как пользователей бесплатных, так и платных услуг. Поддержка останется только у клиентов Skype for Business.
Microsoft предлагает использовать Microsoft Teams Free
Вместо Skype компания предлагает использовать Microsoft Teams Free. Войти в него можно по тому же логину и паролю, что был у пользователей в прекращающем работу мессенджере. Контакты и чаты будут автоматически перенесены на новую платформу.
Кроме того, данные из Skype можно экспортировать.
При этом с июня Skype Dial Pad будет доступен оставшимся платным пользователям через веб-портал Skype и в рамках Teams Free.
Skype был запущен в августе 2003 года командой эстонских разработчиков при участии бывших сотрудников шведской компании Tele2. В 2011 году мессенджер был продан Microsoft за 8,5 млрд долларов (7,4 млрд евро).