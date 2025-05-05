Microsoft прекратила работу мессенджера Skype

Работа мессенджера Skype корпорации Microsoft с мая прекращается. Об этом в понедельник, 5 мая, сообщили в компании.

Изменение коснется как пользователей бесплатных, так и платных услуг. Поддержка останется только у клиентов Skype for Business.

Microsoft предлагает использовать Microsoft Teams Free

Вместо Skype компания предлагает использовать Microsoft Teams Free. Войти в него можно по тому же логину и паролю, что был у пользователей в прекращающем работу мессенджере. Контакты и чаты будут автоматически перенесены на новую платформу.

Кроме того, данные из Skype можно экспортировать.