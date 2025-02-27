MH17: Родные требуют признания РФ вины для урегулирования

Родственники погибших в крушении рейса MH17 в 2014 году, в которой лишились жизни 298 человек, настаивают, что без признания Россией ответственности за сбитие самолета не может быть надежного мирного соглашения. Об этом в четверг, 27 февраля, сообщила „Европейская правда“ (ЕП) со ссылкой на копии писем, направленных президенту США Дональду Трампу и главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen).