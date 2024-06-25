Международный уголовный суд выписал ордеры на арест Шойгу и Герасимова

Из пресс-релиза МУС следует, что обвинения против Шойгу и Герасимова касаются событий, происходивших с 10 октября 2022 года до по меньшей мере 9 марта 2023 года.
По мнению досудебной палаты МУС, бывший министр обороны и начальник Генштаба Вооруженных сил России несут ответственность за военное преступление, заключающееся в нанесении ударов по гражданским объектам, а также за военное преступление в виде причинения чрезмерного случайного вреда гражданскому населению или ущерба гражданским объектам.
Кроме того, их подозревают в преступление против человечности.
„Есть разумные основания полагать, что двое подозреваемых несут ответственность за ракетные удары, нанесенные российскими вооруженными силами по украинской электроэнергетической инфраструктуре в период как минимум с 10 октября 2022 года по крайней мере 9 марта 2023 года“, — говорится в пресс-релизе.
В течение этого времени было нанесено большое число ударов по электростанциям и подстанциям в Украине, напоминает МУС.
Досудебная палата МУС нашла основания полагать, что удары были направлены против гражданских объектов, а в случае с военным целями побочный ущерб гражданскому населению „был явно чрезмерным“ по сравнению с ожидаемым военным эффектом.
Палата всегда будет учитывать влияние указанных действий на безопасность гражданских лиц, в том числе наиболее уязвимые слои населения, такие как пожилые люди, женщины и дети, отмечается в заявлении.
„Учитывая, что ключевые фактические утверждения должным образом подкреплены доказательствами и другими соответствующими материалами, представленными на данном этапе разбирательства обвинением, палата сочла, что законодательные требования соблюдены для выдачи запрошенных ордеров на арест“, — резюмирует МУС.
Содержание ордеров при этом объявлено секретным — в целях защиты свидетелей и обеспечения безопасности расследования.
17 марта 2023 года МУС выдал ордер на арест президента Путина и детского омбудсмена Львовой-Беловой
Путин и Львовой-Белова предположительно несут ответственность за военное преступление в форме незаконной депортации населения (детей) и незаконного перемещения населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию, заявил тогда МУС.