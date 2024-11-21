Международный уголовный суд выдал ордеры на арест Биньямина Нетаньяху и Йоава Галанта

„21 ноября 2024 года Палата предварительного производства Международного уголовного суда единогласно вынесла два решения, отклоняющие жалобы Израиля, поданные в соответствии со статьями 18 и 19 Римского статута“, — говорится в заявлении МУС .

Суд также выдал ордер на арест высокопоставленного командира ХАМАС Мохаммеда Дейфа, хотя израильские военные заявили, что он был убит в результате авиаудара в Газе в июле.

„Израиль с отвращением отвергает абсурдные и ложные действия, выдвинутые против него МУС“, - говорится в заявлении канцелярии.

Канцелярия премьер-министра назвала решение Международного уголовного суда „антисемитским“ и отметила, что Израиль „не поддастся давлению“ в том, что касается защиты его граждан.

Суд посчитал, что оба обвиняемых „намеренно и сознательно лишили гражданское население Газы предметов, необходимых для выживания, включая продовольствие, воду, лекарства и медицинские принадлежности, а также топливо и электричество“.

В первой жалобе Израиль оспаривал юрисдикцию Суда в отношении ситуации на палестинских территориях и израильских граждан в частности. Во второй — настаивал, чтобы суд направил новое уведомление о начале расследования израильским властям в соответствии со статьей 18 Статута. Израиль также просил суд прекратить любые разбирательства соответствующих дел, включая рассмотрение ходатайств о выдаче ордеров на арест Нетаньяху и Галанта , представленных прокурорами 20 мая 2024 года.

В заявлении отдельно отмечается, что, намеренно ограничивая или препятствуя доставке в Газу предметов медицинского назначения и лекарств, в частности анестетиков и наркозных аппаратов, обвиняемые также несут ответственность за причинение огромных страданий людям, нуждающимся в лечении.

Суд также отметил, что поступление помощи в Газу обставлялось рядом условий, необходимости в которых не было. „Для ограничений доступа к операциям по оказанию гуманитарной помощи не было найдено явной военной необходимости или другого оправдания в соответствии с международным гуманитарным правом“, — отмечается в заявлении МУС.

„Этот вывод основан на роли Нетаньяху и Галанта в препятствовании оказанию гуманитарной помощи в нарушение международного гуманитарного права и их неспособности содействовать оказанию помощи всеми имеющимися в их распоряжении средствами“, — говорится в заявлении МУС.

Нетаньяху ранее назвал заявление прокурора МУС о выдаче ордеров на арест „абсурдным и ложным... и искажающим реальность“. Израиль утверждает, что ни с одной другой демократической страной МУС не обращался таким „предвзятым образом“ и что страна по-прежнему привержена верховенству закона.

С тех пор как Израиль начал военную кампанию в Газе, Галант был одной из ее ключевых фигур.

Однако 5 ноября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уволил министра обороны Йоава Галанта, считавшегося одним из умеренных голосов в действующем кабинете, где доминируют ультраправые. В качестве причины канцелярия премьера указала возникший между ними „кризис доверия“.