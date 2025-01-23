Месть за санкции. Politico изучило перехваченные звонки и документы о направленной миграции из Беларуси

Когда ЕС ввел санкции против Беларуси за посадку Ryanair в минском аэропорту под надуманным предлогом и последующий арест Протасевича, Лукашенко заявил, что в ответ прекратит „сдерживать“ поток мигрантов, стремящихся попасть в Евросоюз через белорусскую территорию. Однако изученные Politico документы, среди которых реклама туров в Ираке, заявки турфирм в МИД Беларуси о предоставлении виз и переписка турагентов с гостиницами, свидетельствуют, что официальный Минск, напротив, лишь стимулировал приезд выходцев с Ближнего Востока.
„Туризм“
Хотя они получали визы разных типов, от деловых поездок и туризма до лечения и охоты, многие мигранты сообщали, что неофициально им обещали „легкий переход“ границы с ЕС. Стоимость туров варьировалась от 6 до 15 тысяч долларов и включала в себя билеты на перелет авиакомпаниями Fly Baghdad, Iraqi Airways и Belavia. После прибытия представители турфирм отвозили людей в гостиницы, принадлежащие Управлению делами президента Беларуси.
Судя по изученным Politico снимкам, как минимум часть выходцев с Ближнего Востока действительно занималась туризмом: они ходили на экскурсии, посещали спа-отели и развлекательные заведения. При этом в одном из перехваченных телефонных разговоров замдиректора турфирмы „Оскартур“ Дмитрий Коробов отмечал, что многие иракцы приезжали без багажа и „бросали“ свои документы, чтобы их было невозможно опознать, а обратные рейсы летели „полупустые“.
Когда в июне 2021 года западные журналисты стали писать о непривычно большом числе иностранцев на улицах Минска, связывая их прибытие с государственной турфирмой „Центркурорт“, его замдиректора Алексей Стрельченко звонил Коробову и спрашивал, что нужно сообщать „начальству“ о случаях побегов. „Ни один из этих случаев не может быть связан с нами, верно?“, — уточнял Стрельченко. Коробов в ответ заверил, что ситуация под контролем, а милиция уже ищет нескольких сбежавших иностранцев.
„Было много новостей о том, что „Центркурорт“ занимается торговлей нелегалами, поэтому им „сверху“ дали указание прекратить эту работу… Нам сообщили об этом только вчера, а теперь мы перерабатываем заявки [на визы]“, — говорил Коробов в другом перехваченном разговоре. Позже визовые приглашения стали оформлять в том числе через Россию, откуда мигранты далее ехали в Беларусь.
По данным организации BelPol, объединяющих бывших сотрудников белорусских силовых структур, выступивших против Лукашенко, операция по созданию миграционного кризиса разрабатывалась с весны по осень 2021 года. Поначалу, пишет Politico, Минск просто „закрывал глаза“ на случаи незаконного пересечения границы и даже ловил нелегалов, передавая их турфирмам (это подтверждают и некоторые перехваченные звонки Коробова). Белорусские власти не помогали мигрантам, но и не наказывали их строго, одновременно наблюдая за реакцией Польши и стран Балтии.
Инструментализация
Со временем таких случаев стало больше — и о них стало известно в том числе в Ираке и других странах Ближнего Востока, откуда в Беларусь стали все активнее прибывать „туристы“. Уже осенью 2021 года белорусские власти стали направлять их в сторону границ с ЕС — по словам пяти действующих пограничников и трех сотрудников МВД страны, говоривших с Politico на условиях анонимности, в соответствии с личным распоряжением Лукашенко.
„Были выбраны несколько сотрудников, которые должны были обеспечить беспрепятственный проход мигрантов и сопровождающих их лиц к государственной границе“, — рассказал один из собеседников издания об инструкциях, которые получил тогда от своего руководства. Остальным пограничникам, по его словам, приказали не совершать „ненужных“ действий. „Проще говоря, правило было таким: если видишь мигрантов, отвернись и сделай вид, будто их нет. За это не будет никакого наказания“, — говорит источник.
„Сначала не было никакой структуры — они просто неорганизованно рвались вперед. Позже, когда схема была отработана, их действия стали более расчетливыми. Несколько сопровождающих в форме. Небольшие группы от пяти до 15 человек. Все они начали приносить лестницы и ножницы по металлу, носить качественную зимнюю одежду“, — вспоминает другой пограничник в разговоре с журналистами.
В случае неудачи, по словам источников Politico, группы меняли тактику: например, некоторые мигранты действовали как „приманка“, пока другие пытались пересечь границу в другом месте. Когда пограничники из Польши и стран Балтии заблокировали границу, тысячи мигрантов оказались в ловушке. „Если они решали вернуться, белорусская сторона их задерживала и обращалась с ними как с животными. Любого, кто пытался вернуться, тащили обратно к границе — и избивали“, — рассказал журналистам один из белорусских пограничников.
„Это месть Лукашенко за введение санкций. Это будет продолжаться до тех пор, пока ЕС будет реагировать на все ужасы в Беларуси“, — считает один из собеседников Politico. Он подчеркнул, что операция не завершена, но изменилась: теперь акцент делают на „качестве, а не количестве“.