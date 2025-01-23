Месть за санкции. Politico изучило перехваченные звонки и документы о направленной миграции из Беларуси

Инструментализация

Со временем таких случаев стало больше — и о них стало известно в том числе в Ираке и других странах Ближнего Востока, откуда в Беларусь стали все активнее прибывать „туристы“. Уже осенью 2021 года белорусские власти стали направлять их в сторону границ с ЕС — по словам пяти действующих пограничников и трех сотрудников МВД страны, говоривших с Politico на условиях анонимности, в соответствии с личным распоряжением Лукашенко.

„Были выбраны несколько сотрудников, которые должны были обеспечить беспрепятственный проход мигрантов и сопровождающих их лиц к государственной границе“, — рассказал один из собеседников издания об инструкциях, которые получил тогда от своего руководства. Остальным пограничникам, по его словам, приказали не совершать „ненужных“ действий. „Проще говоря, правило было таким: если видишь мигрантов, отвернись и сделай вид, будто их нет. За это не будет никакого наказания“, — говорит источник.