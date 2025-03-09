Мерц выступил за участие ФРГ в системе ядерного сдерживания

Председатель партии Христианско-демократический союз (ХДС) и вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц (Friedrich Merz) выступил за расширение системы ядерного сдерживания в Европе. Как рассказал он в интервью радиостанции Deutschlandfunk, обнародованном в воскресенье, 9 марта, он собирается поднять тему участия Германии в европейском щите ядерной обороны как в коалиционных переговорах между блоком ХДС/ХСС и Социал-демократической партией Германии (СДПГ), так и на европейском уровне.