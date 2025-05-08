Мерц: Вопрос об отправке военных ФРГ в Украину пока не стоит

В интервью, которое он дал в самолете во время своей первой поездки за границу в качестве главы правительства, Фридрих Мерц упомянул о других возможностях участия Германии в предоставлении Украине гарантий безопасности или наблюдении за прекращением огня: „Мы, конечно, могли бы продолжить оказывать очень сильную поддержку украинской армии, снабжать ее вооружениями с помощью США в рамках совместных европейских усилий“.
Существует „целый ряд возможностей для обеспечения того, чтобы такое соглашение о прекращении огня было надежно закреплено и чтобы последующее мирное соглашение действительно соблюдалось“, - добавил канцлер ФРГ.
Одновремено он выразил надежду на то, что „перемирие“ на 8-10 мая, объявленное в конце апреля президентом России Владимиром Путиным, может быть продлено. „Однако это находится исключительно в руках российского руководства“, подчеркнул Фридрих Мерц. Президент Украины Владимир Зеленский ранее назвал заявление Путина об одностороннем прекращении огня на три дня „манипуляцией“.
Мерц: Берлин не может дать Киеву гарантий безопасности до перемирия
„До тех пор пока не будет постоянного прекращения огня и соответствующего соглашения с Россией, мы не можем предоставить никакой информации о масштабах гарантий безопасности, которые мы даем Украине, потому что мы просто еще не знаем условий“, - подчеркнул новый канцлер Германии на пресс-конференции с Эмманюэлем Макроном 7 мая в Париже.
По словам Мерца, война не может быть прекращена „без дальнейших политических обязательств Соединенных Штатов“ и „европейцы не могут заменить США“, однако готовы внести свой вклад. Канцлер ФРГ отметил, что намерен вскоре обсудить этот вопрос с администрацией Дональда Трампа.
При этом Фридрих Мерц в Париже выразил мнение, что в будущем Берлин и Париж должны „еще эффективнее“ координировать меры поддержки Украины. „Украина может и далее полагаться на Германию и Францию в борьбе с российской агрессией“, - подчеркнул глава германского правительства. Он анонсировал свой визит в Киев „в ближайшие недели“.