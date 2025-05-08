Мерц: Вопрос об отправке военных ФРГ в Украину пока не стоит

Одновремено он выразил надежду на то, что „перемирие“ на 8-10 мая, объявленное в конце апреля президентом России Владимиром Путиным, может быть продлено. „Однако это находится исключительно в руках российского руководства“, подчеркнул Фридрих Мерц. Президент Украины Владимир Зеленский ранее назвал заявление Путина об одностороннем прекращении огня на три дня „манипуляцией“.

Существует „целый ряд возможностей для обеспечения того, чтобы такое соглашение о прекращении огня было надежно закреплено и чтобы последующее мирное соглашение действительно соблюдалось“, - добавил канцлер ФРГ.

В интервью, которое он дал в самолете во время своей первой поездки за границу в качестве главы правительства, Фридрих Мерц упомянул о других возможностях участия Германии в предоставлении Украине гарантий безопасности или наблюдении за прекращением огня: „Мы, конечно, могли бы продолжить оказывать очень сильную поддержку украинской армии, снабжать ее вооружениями с помощью США в рамках совместных европейских усилий“.

Мерц: Берлин не может дать Киеву гарантий безопасности до перемирия

„До тех пор пока не будет постоянного прекращения огня и соответствующего соглашения с Россией, мы не можем предоставить никакой информации о масштабах гарантий безопасности, которые мы даем Украине, потому что мы просто еще не знаем условий“, - подчеркнул новый канцлер Германии на пресс-конференции с Эмманюэлем Макроном 7 мая в Париже.

По словам Мерца, война не может быть прекращена „без дальнейших политических обязательств Соединенных Штатов“ и „европейцы не могут заменить США“, однако готовы внести свой вклад. Канцлер ФРГ отметил, что намерен вскоре обсудить этот вопрос с администрацией Дональда Трампа.