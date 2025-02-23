2025.02.23 20:48

Мерц призвал к скорейшему формированию правительства в ФРГ

 
Шольц признал поражение
Friedrichas Merzas
Friedrichas Merzas
ФОТО: Epa - Elta

Фридрих Мерц призвал к скорейшему формированию правительства. Действующий канцлер Германии Олаф Шольц признал поражение и назвал показатели СДПГ на выборах в бундестаг „горьким результатом“.

Кандидат в канцлеры от консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц призвал к скорейшему формированию правительства, заявив, что „мир нас не ждет“. Соответствующее заявление Мерц сделал в воскресенье, 23 февраля, после того как стали известны неофициальные предварительные результаты на выборах в бундестаг.

ХДС/ХСС набирает 28,8% голосов избирателей. Ультраправая „Альтернатива для Германии“ (АдГ) - на втором месте с 20,2%. У левоцентристской Социал-демократической партии Германии (СДПГ) - 16,2%. Леволиберальные „Союз-90“/“зеленые“ набирают 12,7%. Левая партия получает 8,5%.

„Мир не ждет нас, и он не ждет долгих коалиционных переговоров и переговоров“, - сказал Мерц, который готовится стать следующим канцлером Германии.

Шольц: Горький результат для СДПГ

Между тем действующий глава кабмина ФРГ Олаф Шольц признал поражение на выборах. Это - „горький результат выборов для Социал-демократической партии“, что необходимо „четко и ясно обозначить“, заявил Шольц в Берлине.

„Я тоже несу ответственность за этот результат выборов“, - признал канцлер. Он поздравил Мерца и ХДС/ХСС с первым местом. „Мы живем в демократической стране“, - подчеркнул Шольц, указывая на победу соперников. При этом он считает недопустимым, что в Германии почти 20% проголосовали за ультраправую АдГ. „Я никогда не приму такой результат“, - добавил он.

Согласно предварительным неофициальным результатам, СДПГ занимает лишь третье место и показывает свой худший результат за всю историю федеральных выборов.

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