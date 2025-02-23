Мерц призвал к скорейшему формированию правительства в ФРГ

Шольц: Горький результат для СДПГ

Между тем действующий глава кабмина ФРГ Олаф Шольц признал поражение на выборах. Это - „горький результат выборов для Социал-демократической партии“, что необходимо „четко и ясно обозначить“, заявил Шольц в Берлине.

„Я тоже несу ответственность за этот результат выборов“, - признал канцлер. Он поздравил Мерца и ХДС/ХСС с первым местом. „Мы живем в демократической стране“, - подчеркнул Шольц, указывая на победу соперников. При этом он считает недопустимым, что в Германии почти 20% проголосовали за ультраправую АдГ. „Я никогда не приму такой результат“, - добавил он.