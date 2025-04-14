Мерц поддержал поставку Киеву TAURUS c согласия партнеров

„Мы будем над этим работать, у нас будут переговоры. Что касается деталей, когда выберут нового канцлера и у него будет новый кабинет, только тогда, позже, я смогу ответить на этот вопрос“, - сказал Зеленский. На уточняющий вопрос немецкого журналиста, надеется ли он на поставки TAURUS, президент Украины ответил: „Да, конечно. Более чем надеюсь“.