Мерц намерен отменить выдачу „пособий для граждан“ украинцам

„Пособие для граждан“ он назвал „самой крупной, буквально взрывной статьей расходов“. „Нам необходимо снова поставить систему с головы на ноги. Понятие Bürgergeld исчезнет. Мы планируем ввести новое базовое социальное пособие. Мы положим конец нелегальной миграции и таким образом сократим крупные расходы бюджета, - пообещал Мерц. - Вновь прибывающих беженцев из Украины мы переведем с „пособия для граждан“ на пособия, предусмотренные законом о пособий для соискателей политического убежища. Вместе с этим мы сразу предоставим им разрешение на работу и ускорим процесс признания их профессиональных квалификаций“.