Мерц, Макрон и Стармер прибыли в Киев

Канцлер Германии Фридрих Мерц (Friedrich Merz), президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер утром в субботу, 10 мая, прибыли на главный железнодорожный вокзал в Киев. Там их встретили министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
„Ожидаем важные решения и дальнейшее „цементирование“ европейской солидарности и поддержки Украины“, - прокомментировал визит Мерца, Макрона и Стармера глава украинского МИДа. Ермак в свою очередь заявил: „Много работы, немало тем для обсуждения. Необходимо заканчивать эту войну справедливым миром. Необходимо заставить Москву пойти на прекращение огня“.
Поездку в Киев европейские политики анонсировали в своих аккаунтах в соцсети Х вечером в пятницу, 9 мая. „На пути в Киев. Украина может на нас положиться“, - написал Мерц.
Это его первый визит в Украину в качестве канцлера. В украинской столице к Мерцу, Макрону и Стармеру присоединится премьер-министр Польши Дональд Туск, после чего все четверо встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Мерц: Этот визит - знак солидарности с Украиной
„Мы <...> будем стоять в Киеве в знак солидарности с Украиной“ в свете продолжающегося российского вторжения, написал Мерц в Х. Он также подтвердил, что все четыре страны поддерживают инициативу президента США Дональда Трампа о 30-дневном перемирии в войне.
„Вместе с США мы призываем Россию согласиться на полное и безусловное 30-дневное прекращение огня, чтобы создать пространство для переговоров о справедливом и прочном мире. Мы готовы поддержать мирные переговоры, которые должны быть начаты как можно скорее с целью технической реализации прекращения огня и подготовки всеобъемлющего мирного соглашения“, - добавил недавно избранный федеральный канцлер.
Наконец, он пообещал расширять поддержку Украины. „До тех пор пока Россия не согласится на постоянное прекращение огня, мы будем и далее усиливать давление на российскую военную машину“, - заключил политик.
В Украине 10 мая пройдут встречи „коалиции желающих“
Встречи так называемой „коалиции желающих“ намечены на 10 мая в Киеве. Об этом в обращении к лидерам стран - участниц Объединенных экспедиционных сил (Joint Expeditionary Force, JEF) 9 мая сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
„В Украине мы также готовимся к встрече с лидерами коалиции желающих, впереди - серьезная работа. Нам нужна эта коалиция, и она должна быть достаточно сильной, чтобы гарантировать безопасность в соответствии с нашим общим видением“, - подчеркнул Зеленский.
В состав „коалиции желающих“ входят, в частности, Германия, Великобритания и Франция. Всего группа включает порядка 30 государств.