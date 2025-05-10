2025.05.10 09:57

Мерц, Макрон и Стармер прибыли в Киев

 
Deutsche Welle
Europos lyderiai atvyko į simbolinį vizitą Kyjive
Europos lyderiai atvyko į simbolinį vizitą Kyjive
ФОТО: LUDOVIC MARIN | AFP / Scanpix

Лидеры Германии, Франции и Великобритании прибыли в Киев. Ожидается, что они, а также премьер Польши Дональд Туск подтвердят приверженность поддержке Украины.

Канцлер Германии Фридрих Мерц (Friedrich Merz), президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер утром в субботу, 10 мая, прибыли на главный железнодорожный вокзал в Киев. Там их встретили министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

„Ожидаем важные решения и дальнейшее „цементирование“ европейской солидарности и поддержки Украины“, - прокомментировал визит Мерца, Макрона и Стармера глава украинского МИДа. Ермак в свою очередь заявил: „Много работы, немало тем для обсуждения. Необходимо заканчивать эту войну справедливым миром. Необходимо заставить Москву пойти на прекращение огня“.

Поездку в Киев европейские политики анонсировали в своих аккаунтах в соцсети Х вечером в пятницу, 9 мая. „На пути в Киев. Украина может на нас положиться“, - написал Мерц.

Это его первый визит в Украину в качестве канцлера. В украинской столице к Мерцу, Макрону и Стармеру присоединится премьер-министр Польши Дональд Туск, после чего все четверо встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Мерц: Этот визит - знак солидарности с Украиной

„Мы <...> будем стоять в Киеве в знак солидарности с Украиной“ в свете продолжающегося российского вторжения, написал Мерц в Х. Он также подтвердил, что все четыре страны поддерживают инициативу президента США Дональда Трампа о 30-дневном перемирии в войне.

„Вместе с США мы призываем Россию согласиться на полное и безусловное 30-дневное прекращение огня, чтобы создать пространство для переговоров о справедливом и прочном мире. Мы готовы поддержать мирные переговоры, которые должны быть начаты как можно скорее с целью технической реализации прекращения огня и подготовки всеобъемлющего мирного соглашения“, - добавил недавно избранный федеральный канцлер.

Наконец, он пообещал расширять поддержку Украины. „До тех пор пока Россия не согласится на постоянное прекращение огня, мы будем и далее усиливать давление на российскую военную машину“, - заключил политик.

В Украине 10 мая пройдут встречи „коалиции желающих“

Встречи так называемой „коалиции желающих“ намечены на 10 мая в Киеве. Об этом в обращении к лидерам стран - участниц Объединенных экспедиционных сил (Joint Expeditionary Force, JEF) 9 мая сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

„В Украине мы также готовимся к встрече с лидерами коалиции желающих, впереди - серьезная работа. Нам нужна эта коалиция, и она должна быть достаточно сильной, чтобы гарантировать безопасность в соответствии с нашим общим видением“, - подчеркнул Зеленский.

В состав „коалиции желающих входят, в частности, Германия, Великобритания и Франция. Всего группа включает порядка 30 государств.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Deutsche Welle
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии