Мерц, Макрон и Стармер прибыли в Киев

Поездку в Киев европейские политики анонсировали в своих аккаунтах в соцсети Х вечером в пятницу, 9 мая. „На пути в Киев. Украина может на нас положиться“, - написал Мерц.

„Ожидаем важные решения и дальнейшее „цементирование“ европейской солидарности и поддержки Украины“, - прокомментировал визит Мерца, Макрона и Стармера глава украинского МИДа. Ермак в свою очередь заявил: „Много работы, немало тем для обсуждения. Необходимо заканчивать эту войну справедливым миром. Необходимо заставить Москву пойти на прекращение огня“.

Канцлер Германии Фридрих Мерц (Friedrich Merz), президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер утром в субботу, 10 мая, прибыли на главный железнодорожный вокзал в Киев. Там их встретили министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Это его первый визит в Украину в качестве канцлера . В украинской столице к Мерцу, Макрону и Стармеру присоединится премьер-министр Польши Дональд Туск, после чего все четверо встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Мерц: Этот визит - знак солидарности с Украиной

„Мы <...> будем стоять в Киеве в знак солидарности с Украиной“ в свете продолжающегося российского вторжения, написал Мерц в Х. Он также подтвердил, что все четыре страны поддерживают инициативу президента США Дональда Трампа о 30-дневном перемирии в войне .