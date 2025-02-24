Мерц к трехлетию войны: Европа твердо стоит на стороне Киева

Фридрих Мерц (Friedrich Merz), наиболее вероятный кандидат в канцлеры Германии по результатам досрочных выборах в бундестаг, прокомментировал в понедельник, 24 февраля, третью годовщину начала полномасштабной войны России против Украины.
„Три года войны в Европе <...> Ужасные картины разрушений и военных преступлений, - написал политик в соцсети X. - Европа по-прежнему твердо стоит на стороне Украины. Сейчас, как никогда, мы должны поставить Украину в позицию силы. Для достижения справедливого мира страна, подвергшаяся нападению, должна участвовать в мирных переговорах“.
Таким образом Мерц заочно выступил оппонентом президента США Дональда Трампа, который сказал, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому нет необходимости участвовать в переговорах с РФ, ведь он „был на встречах“ в течение последних трех лет и до сих пор не смог положить конец войне.
После победы консервативного блока Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза на выборах Фридрих Мерц отметил, что его внешнеполитической целью станет „укрепление Европы для того, чтобы шаг за шагом добиться независимости от США“.
Шольц: Мы останемся на стороне Киева
Действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) в этот же день заявил: „В течение трех лет украинцы мужественно и героически защищаются от российской агрессивной войны. Им нужна поддержка. Мы продолжим стоять на их стороне - во имя справедливого и прочного мира“.
Министр иностранных дел Анналена Бербок (Annalena Baerbock) в годовщину начала войны подчеркнула, что Украина защищает не только себя, но и „наш мир и нашу безопасность“. „Она (Украина. - Ред.) принадлежит Европе. Она принадлежит Европейскому Союзу“, - написала Бербок на блог-платформе BlueSky.
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) в видеообращении также заверил Киев в неизменной поддержке со стороны ФРГ „с гуманитарной помощью, с защитой беженцев, с военной поддержкой“. Украина не только защищает свою территорию, но и борется „за демократию, за самоопределение, за свободную Европу“, подчеркнул он. На 24 февраля также запланирована встреча Штайнмайера по видеосвязи с Зеленским и другими главами государств и правительств.