Мерц к трехлетию войны: Европа твердо стоит на стороне Киева

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) в видеообращении также заверил Киев в неизменной поддержке со стороны ФРГ „с гуманитарной помощью, с защитой беженцев, с военной поддержкой“. Украина не только защищает свою территорию, но и борется „за демократию, за самоопределение, за свободную Европу“, подчеркнул он. На 24 февраля также запланирована встреча Штайнмайера по видеосвязи с Зеленским и другими главами государств и правительств.