2025.02.24 17:27

Мерц к трехлетию войны: Европа твердо стоит на стороне Киева

 
Deutsche Welle
Merzas nori formuoti vyriausybę su socialdemokratais
Merzas nori formuoti vyriausybę su socialdemokratais
ФОТО: INA FASSBENDER | Scanpix

Для достижения справедливого мира в Украине Киев должен участвовать в переговорах и находиться в позиции силы, заявил Фридрих Мерц - наиболее вероятный кандидат в канцлеры ФРГ после выборов в бундестаг.

Фридрих Мерц (Friedrich Merz), наиболее вероятный кандидат в канцлеры Германии по результатам досрочных выборах в бундестаг, прокомментировал в понедельник, 24 февраля, третью годовщину начала полномасштабной войны России против Украины.

„Три года войны в Европе <...> Ужасные картины разрушений и военных преступлений, - написал политик в соцсети X. - Европа по-прежнему твердо стоит на стороне Украины. Сейчас, как никогда, мы должны поставить Украину в позицию силы. Для достижения справедливого мира страна, подвергшаяся нападению, должна участвовать в мирных переговорах“.

Таким образом Мерц заочно выступил оппонентом президента США Дональда Трампа, который сказал, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому нет необходимости участвовать в переговорах с РФ, ведь он „был на встречах“ в течение последних трех лет и до сих пор не смог положить конец войне.

После победы консервативного блока Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза на выборах Фридрих Мерц отметил, что его внешнеполитической целью станет „укрепление Европы для того, чтобы шаг за шагом добиться независимости от США“.

Шольц: Мы останемся на стороне Киева

Действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) в этот же день заявил: „В течение трех лет украинцы мужественно и героически защищаются от российской агрессивной войны. Им нужна поддержка. Мы продолжим стоять на их стороне - во имя справедливого и прочного мира“.

Министр иностранных дел Анналена Бербок (Annalena Baerbock) в годовщину начала войны подчеркнула, что Украина защищает не только себя, но и „наш мир и нашу безопасность“. „Она (Украина. - Ред.) принадлежит Европе. Она принадлежит Европейскому Союзу“, - написала Бербок на блог-платформе BlueSky.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) в видеообращении также заверил Киев в неизменной поддержке со стороны ФРГ „с гуманитарной помощью, с защитой беженцев, с военной поддержкой“. Украина не только защищает свою территорию, но и борется „за демократию, за самоопределение, за свободную Европу“, подчеркнул он. На 24 февраля также запланирована встреча Штайнмайера по видеосвязи с Зеленским и другими главами государств и правительств.

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