Мэр Тбилиси отменил церемонию зажжения ёлки из-за протестов

„Как вы знаете, сегодня к 7 часам мы анонсировали зажжение елки, — цитирует Каладзе „Эхо Кавказа“. — Это праздничное мероприятие, которое в первую очередь принадлежит нашим детям, впрочем, радикальная оппозиция и здесь опустилась настолько, что заняла место у елки, предназначенное для детей“.

„Все могут быть спокойны, ничего не случится этим вечером. Мы все будем вместе. Никаких провокаций не будет. Я — мать и бабушка“, - сказала она. Тем не менее церемонию не провели. Мероприятие перенесено на неопределённый срок. По словам мэра, оно пройдёт, когда „радикальная оппозиция не перекроет дорогу детям“.