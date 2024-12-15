Мэр Тбилиси отменил церемонию зажжения ёлки из-за протестов

„Как вы знаете, сегодня к 7 часам мы анонсировали зажжение елки, — цитирует Каладзе „Эхо Кавказа“. — Это праздничное мероприятие, которое в первую очередь принадлежит нашим детям, впрочем, радикальная оппозиция и здесь опустилась настолько, что заняла место у елки, предназначенное для детей“.
В субботу к ёлке пришла действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили.
„Все могут быть спокойны, ничего не случится этим вечером. Мы все будем вместе. Никаких провокаций не будет. Я — мать и бабушка“, - сказала она. Тем не менее церемонию не провели. Мероприятие перенесено на неопределённый срок. По словам мэра, оно пройдёт, когда „радикальная оппозиция не перекроет дорогу детям“.
Зурабишвили ранее призывала провести церемонию зажжения ёлки не у здания парламента, где каждый вечер проходят протесты, а возле её резиденции. Каладзе обвинил её в попытках „разрушить праздник“.
46-летний мэр в прошлом был профессиональным футболистом, выступал в тбилисском и киевском „Динамо“, „Милане“ и сборной Грузии. В 2012 году он вступил в партию „Грузинская мечта“, был избран в парламент и назначен в правительство. Партия поддержала его и на выборах мэра.
Сейчас „Грузинская мечта“ — правящая партия в Грузии. Оппозиция и примкнувшая к ним президент обвиняет её в узурпации власти.