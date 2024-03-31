Мэр Парижа против участия России и Беларуси в Олимпиаде-2024

Еще в январе прошлого года Анн Идальго заявляла, что поддерживает участие спортсменов из России и Беларуси в Олимпиаде под нейтральным флагом, но уже спустя несколько недель, отмечает Le Monde, парижская градоначальница изменила свою позицию, заявив, что нейтрального флага не существует. Она подчеркнула, что во Франции не собираются чествовать страну, которая нападает на другую.

Международный олимпийский комитет (МОК) в декабре 2023 года решил, что в рамках санкций, наложенных на РФ и Беларусь в связи с войной в Украине, атлеты из России и Беларуси, выступающие в индивидуальных видах спорта, смогут участвовать в Играх в Париже в нейтральном статусе. МОК в марте квалифицировал 12 российских и семерых белорусских спортсменов для участия в Олимпиаде. Всего в Играх смогут принять участие до 54 спортсменов из России и до 28 атлетов из Беларуси. Некоторые российские спортсмены уже заявили о нежелании участвовать в Играх в нейтральном статусе.