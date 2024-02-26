Мэр Лондона предложил конфисковать недвижимость российских олигархов

Редакция цитирует письмо, направленное Ханом министру жилищного строительства Великобритании Майклу Гоуву. Хан отмечает, что стоимость недвижимости россиян, причастных к коррупции, в Лондоне в 2022 году оценивалась международной неправительственной организацией Transparency International в 1,1 миллиарда фунтов ($1,4 млрд). На эти деньги можно было бы построить больше четырёх тысяч домов для малоимущих, подсчитала лондонская мэрия.

"Министры должны срочно принять меры для ареста имущества, купленного приближенными Путина, чтобы мы могли использовать вырученные средства в интересах нуждающихся", — говорится в обращении Хана. Письмо было направлено на следующий день после годовщины российского вторжения в Украину.