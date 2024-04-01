Мэр Харькова: в городе уничтожена критическая инфраструктура

"Я не знаю, какой план у врага. Уже разрушена практически вся критическая энергетическая инфраструктура, частная тоже разбита. Россия хочет нас запугать, но это невозможно. За два года мы видели разные уровни угроз, начиная с ДРГ в самом Харькове. Были времена, когда из практически двухмиллионного города оставалось 300 000. Ситуация для энергетической отрасли очень тяжелая", - сказал в частности мэр.

По словам Терехова, на восстановление разрушенной инфраструктуры понадобится, по оценкам, не менее 10 миллиардов долларов.

Российские военные наносят удары по Харькову, находящемуся в нескольких десятках километров от границы, практически ежедневно. В марте сообщалось об ударах по крупнейших энергетическим объектам в Харькове и области - ТЭЦ-5 и Змиёвской ТЭС. Они, по сообщениям, получили масштабные повреждения. Электричество в Харькове сейчас подаётся по графикам.