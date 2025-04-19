Мельник призвал Мерца передать ВСУ 30% техники бундесвера

Мельник был послом Украины в Германии в 2014-2022 годах. Он критиковал руководство ФРГ за недостаточную помощь Киеву и умиротворение Москвы и был отозван вскоре после начала полномасштабной войны. С тех пор дипломат продолжает высказываться о внутренней германской политике в соцсетях и СМИ, в том числе на немецком языке.

В обращении к Мерцу дипломат допустил, что его требования могут встретить недовольство среди членов ХДС/ХСС и СДПГ, и признал, что „не питает иллюзий“. Но он напомнил о Пасхе, заявил, что в эти дни „можно надеяться на чудо“, и процитировал библейского пророка Иоиля: „Перекуйте плуги ваши на мечи и серпы ваши на копья“.