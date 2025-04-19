Мельник призвал Мерца передать ВСУ 30% техники бундесвера

Постпред Украины при ООН, бывший посол страны в Германии Андрей Мельник призвал Фридриха Мерца (Friedrich Merz) передать украинской армии 30% военной авиационной и сухопутной техники, находящейся на вооружении бундесвера. С такими словами дипломат выступил в колонке для газеты Die Welt, опубликованной в субботу, 19 апреля.
Мельник считает, что будущая коалиция из блока Христианско-демократического, Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) должна одобрить „передачу Украине 30% имеющихся в распоряжении немецких истребителей и вертолетов из запасов люфтваффе“. По данным Мельника, это будет 45 истребителей Eurofighter и 30 Tornado, 25 вертолетов NHI NH90 и 15 Eurocopter Tiger.
Принцип передачи 30% техники дипломат предлагает распространить и на другие виды оружия бундесвера. Мельник призвал направить ВСУ 100 немецких танков Leopard-2, 115 боевых машин пехоты Puma, 130 БМП Marder, 130 бронированных машин GTK Boxer, 300 бронетранспортеров Fuchs, 20 РСЗО MARS-II.
Мельник за помощь Украине в 550 млрд евро
Ранее Мерц заявил, что новое правительство под его руководством может приступить к работе 6 мая. Мельник призвал его „объявить о немедленной поставке 150 крылатых ракет TAURUS в бундестаге“ в тот же день и „незамедлительно осуществить это решение“.
Украинский дипломат предложил Мерцу еще несколько шагов для помощи Киеву: законодательно закрепить выделение 0,5% ВВП Германии на нужды ВСУ, то есть 86 млрд евро до 2029 года; принять такое же решение на уровне ЕС и „большой семерки“ (помощь в 550 млрд евро за четыре года); конфисковать замороженные активы РФ на 200 млрд евро; обеспечить Киеву гарантии безопасности и гарантировать вступление в НАТО и ЕС.
Мельник: „Надеюсь на чудо“
Мельник был послом Украины в Германии в 2014-2022 годах. Он критиковал руководство ФРГ за недостаточную помощь Киеву и умиротворение Москвы и был отозван вскоре после начала полномасштабной войны. С тех пор дипломат продолжает высказываться о внутренней германской политике в соцсетях и СМИ, в том числе на немецком языке.
В обращении к Мерцу дипломат допустил, что его требования могут встретить недовольство среди членов ХДС/ХСС и СДПГ, и признал, что „не питает иллюзий“. Но он напомнил о Пасхе, заявил, что в эти дни „можно надеяться на чудо“, и процитировал библейского пророка Иоиля: „Перекуйте плуги ваши на мечи и серпы ваши на копья“.