Мексика разрывает дипломатические отношения с Эквадором

В свою очередь министр иностранных дел Мексики Алисия Барсена заявила, что Мехико обратится в Международный суд с просьбой осудить Эквадор за нарушение международного права. Как указала глава МИД, при штурме посольства несколько мексиканских дипломатов получили ранения и травмы.

Этот шаг связан с насильственным проникновением полиции Эквадора на территорию посольства Мексики в Кито, где с декабря 2023 года находился бывший вице-президент Эквадора Хорхе Глас. Он запросил в Мексике политическое убежище и получил согласие на его предоставление за несколько часов до штурма посольства.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор поручил главе МИД Алисии Барсене разорвать дипломатические отношения с Эквадором. Об этом глава мексиканского государства написал в микроблоге X утром в субботу, 6 апреля (по европейскому времени).

Штурм посольства Мексики полицией Эквадора

В ночь на 6 апреля полиция Эквадора насильственно вошла в посольство Мексики в Кито и арестовала скрывавшегося там от эквадорских властей бывшего вице-президента страны Хорхе Гласа.

Гласа обвиняют на родине во взяточничестве и коррупции. Он уже находился в эквадорской тюрьме с 2017 по 2022 год.

Дипломатический кризис между Мексикой и Эквадором

Инцидент со штурмом посольства президент Мексики Лопес Обрадор назвал "вопиющим нарушением международного права и суверенитета" его страны.

Перед этим офис эквадорского президента подчеркнув, что "Эквадор - это суверенное государство", заявил, что Кито "не позволит никому из преступников оставаться на свободе".