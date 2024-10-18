Майя Санду против всех. Пять главных интриг выборов в Молдове

Сегодня он идет на выборы под лозунгом „Справедливость для всех“ и утверждает, что в случае избрания президентом продолжил бы курс на евроинтеграцию, хоть и не в том виде, в котором она происходит сейчас. Как это сочетается с его выдвижением от партии, лидер которой имеет давние близкие отношения с Владимиром Путиным? „Эти заявления — это просто попытка Стояногло привлечь на свою сторону как можно больше избирателей отовсюду. Бывший генпрокурор просто запутался в показаниях“, — смеется Владислав Кульминский.