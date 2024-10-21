Майя Санду лидирует на выборах в Молдове, но будет второй тур, а на референдуме о евроинтеграции голоса разделились поровну

Санду была явным фаворитом на выборах, однако социологические опросы не позволяли однозначно предсказать, потребуется ли второй тур или она победит уже в первом. После обработки Центральной избирательной комиссией 98% протоколов действующий президент набрала почти 42%, бывший генпрокурор Стояногло — чуть больше 26%.
Избирателям одновременно с выборами президента было предложено ответить на вопрос о том, как они относятся к тому, чтобы курс страны на интеграцию в Евросоюз был прописан в преамбуле к конституции, а также чтобы будущее присоединение Молдовы к основополагающим договорам ЕС осуществлялось голосованием большинства конституционного состава парламента.
К восьми утра по местному времени, когда были подсчитаны 98% протоколов, перевес противников внесения курса на евроинтеграцию в основной закон страны над ее сторонниками составлял всего 0,2%.
При этом всю ночь при подсчете последних 10% протоколов отрыв условных противников интеграции в ЕС от его сторонников быстро сокращался. На 92% протоколов он составлял около пяти процентных пунктов, на 95% — уже меньше трех, на 97% — всего 0,7 процентного пункта.
Скорее всего, это связано с тем, что последние протоколы поступали с зарубежных участков, а живущие за границей, прежде всего в Европе, граждане Молдовы поддерживают движение страны в единую Европу.
Опросы до референдума показывали, что явное большинство респондентов поддерживают евроинтеграцию, так что если поправка в конституцию не пройдет, это станет неприятным сюрпризом для Санду и ее сторонников.
Чтобы референдум был признан состоявшимся, в нем должны были принять участие не менее трети зарегистрированных избирателей. В итоге явка превысила 51%.
В первом публичном выступлении после голосования Санду обвинила некие преступные группировки и враждебные внешние силы в попытке масштабного подкупа избирателей.
„Преступные группировки в сотрудничестве с внешними силами, враждебными нашим национальным интересам, атаковали нашу страну десятками миллионов евро, ложью, пропагандой, применили самые постыдные методы, чтобы загнать наших граждан и нашу нацию в ловушку неопределенности и нестабильности, — заявила президент Молдовы. — У нас есть четкие свидетельства того, что преступные группировки планировали скупить 300 тысяч голосов — это махинация беспрецедентного масштаба“.
„Мы не отступимся, мы будем и дальше защищать нашу демократию и свободу. Мы ждем окончательных результатов и ответим твердыми решениями“, — пообещала Санду.
Всего на этих выборах проголосовали около 1,5 млн граждан, за Санду отдали голоса более полумиллиона.
Разочарование Санду
После обработки более 80% бюллетеней стало ясно, что Молдове вряд ли удастся избежать второго тура президентских выборов, а молдавской власти — поражения на референдуме, по итогам которого планировалось закрепить стремление в Евросоюз в Конституции.
Действующий президент Майя Санду и кандидат от социалистов, бывший генпрокурор Александр Стояноглу выходят во второй тур президентских выборов.
И он будет для Санду совсем не простым. Потому что одновременно многие молдавские избиратели дали отрицательный ответ на вопрос, поддерживают ли они внесение изменения в Конституцию, в которой планировалось прописать курс страны на евроинтеграцию.
В штабе президента надеются, что голосование диаспоры сможет как-то изменить ситуацию, но даже если это произойдет, такая победа на референдуме вряд ли будет выглядеть убедительной.
По состоянию на полночь с воскресенья на понедельник „нет“ на референдуме сказали 54% проголосовавших, „да“ — лишь 45,3%.
Через две недели, 3 ноября, президенту Санду предстоит встретиться со Стояногло во втором туре. Если референдум будет проигран, она может столкнуться с разочарованием своих сторонников, которые второй раз до участков могут и не дойти.
В эти две недели ей предстоят дебаты со своим оппонентом (перед первым туром Санду их избегала и не давала никаких интервью), на которых придется ответить на жесткие вопросы об итогах референдума.
Наконец, проигравшие кандидаты во втором туре, если кого-то и поддержат, то, скорее всего, Стояногло.