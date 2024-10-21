2024.10.21 09:28

Майя Санду лидирует на выборах в Молдове, но будет второй тур, а на референдуме о евроинтеграции голоса разделились поровну

 
BBC Russian
Moldovoje – prezidento rinkimai ir referendumas dėl prisijungimo prie ES
Moldovoje – prezidento rinkimai ir referendumas dėl prisijungimo prie ES
ФОТО: DANIEL MIHAILESCU | AP / Scanpix

Согласно предварительным результатам голосования в Молдове, президент Майя Санду выходит во второй тур вместе с экс-генпрокурором Александром Стояногло. Результат референдума о закреплении курса на вступление в ЕС в конституцию страны к утру понедельника еще не выяснился — разрыв между сторонниками и противниками этого предложения оказался мизерным.

Санду была явным фаворитом на выборах, однако социологические опросы не позволяли однозначно предсказать, потребуется ли второй тур или она победит уже в первом. После обработки Центральной избирательной комиссией 98% протоколов действующий президент набрала почти 42%, бывший генпрокурор Стояногло — чуть больше 26%.

Moldovoje – prezidento rinkimai ir referendumas dėl prisijungimo prie ES

Избирателям одновременно с выборами президента было предложено ответить на вопрос о том, как они относятся к тому, чтобы курс страны на интеграцию в Евросоюз был прописан в преамбуле к конституции, а также чтобы будущее присоединение Молдовы к основополагающим договорам ЕС осуществлялось голосованием большинства конституционного состава парламента.

К восьми утра по местному времени, когда были подсчитаны 98% протоколов, перевес противников внесения курса на евроинтеграцию в основной закон страны над ее сторонниками составлял всего 0,2%.

При этом всю ночь при подсчете последних 10% протоколов отрыв условных противников интеграции в ЕС от его сторонников быстро сокращался. На 92% протоколов он составлял около пяти процентных пунктов, на 95% — уже меньше трех, на 97% — всего 0,7 процентного пункта.

Скорее всего, это связано с тем, что последние протоколы поступали с зарубежных участков, а живущие за границей, прежде всего в Европе, граждане Молдовы поддерживают движение страны в единую Европу.

Опросы до референдума показывали, что явное большинство респондентов поддерживают евроинтеграцию, так что если поправка в конституцию не пройдет, это станет неприятным сюрпризом для Санду и ее сторонников.

Чтобы референдум был признан состоявшимся, в нем должны были принять участие не менее трети зарегистрированных избирателей. В итоге явка превысила 51%.

В первом публичном выступлении после голосования Санду обвинила некие преступные группировки и враждебные внешние силы в попытке масштабного подкупа избирателей.

„Преступные группировки в сотрудничестве с внешними силами, враждебными нашим национальным интересам, атаковали нашу страну десятками миллионов евро, ложью, пропагандой, применили самые постыдные методы, чтобы загнать наших граждан и нашу нацию в ловушку неопределенности и нестабильности, — заявила президент Молдовы. — У нас есть четкие свидетельства того, что преступные группировки планировали скупить 300 тысяч голосов — это махинация беспрецедентного масштаба“.

„Мы не отступимся, мы будем и дальше защищать нашу демократию и свободу. Мы ждем окончательных результатов и ответим твердыми решениями“, — пообещала Санду.

Всего на этих выборах проголосовали около 1,5 млн граждан, за Санду отдали голоса более полумиллиона.

Разочарование Санду

После обработки более 80% бюллетеней стало ясно, что Молдове вряд ли удастся избежать второго тура президентских выборов, а молдавской власти — поражения на референдуме, по итогам которого планировалось закрепить стремление в Евросоюз в Конституции.

Действующий президент Майя Санду и кандидат от социалистов, бывший генпрокурор Александр Стояноглу выходят во второй тур президентских выборов.

И он будет для Санду совсем не простым. Потому что одновременно многие молдавские избиратели дали отрицательный ответ на вопрос, поддерживают ли они внесение изменения в Конституцию, в которой планировалось прописать курс страны на евроинтеграцию.

В штабе президента надеются, что голосование диаспоры сможет как-то изменить ситуацию, но даже если это произойдет, такая победа на референдуме вряд ли будет выглядеть убедительной.

По состоянию на полночь с воскресенья на понедельник „нет“ на референдуме сказали 54% проголосовавших, „да“ — лишь 45,3%.

Через две недели, 3 ноября, президенту Санду предстоит встретиться со Стояногло во втором туре. Если референдум будет проигран, она может столкнуться с разочарованием своих сторонников, которые второй раз до участков могут и не дойти.

В эти две недели ей предстоят дебаты со своим оппонентом (перед первым туром Санду их избегала и не давала никаких интервью), на которых придется ответить на жесткие вопросы об итогах референдума.

Наконец, проигравшие кандидаты во втором туре, если кого-то и поддержат, то, скорее всего, Стояногло.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии