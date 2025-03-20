Майкл Макфол: Трамп дает Путину все, что тот просит

- Прежде всего, я бы сказал, что никогда в истории альянса - НАТО не нападало на Советский Союз или Россию. И поэтому, когда вы слышите Николая Патрушева… Я раньше вел переговоры с господином Патрушевым. Я хорошо его знаю. Когда вы слышите, как он это говорит, я думаю, что люди должны помнить, что НАТО не представляет угрозы для России. Альянс никогда не нападал на Россию. Никогда не нападал на Советский Союз. Я думаю об этом так, что я смотрю из окна на своего соседа. Если он строит забор, чтобы защитить себя, это не угроза для меня. Для меня это угроза только в том случае, если у меня есть намерение попытаться ограбить его. Но если он строит забор, а я не собираюсь на него нападать, то для меня это не угроза. НАТО — оборонительный альянс, и он всегда был и всегда должен быть. И поэтому, вы знаете, россиянам не стоит беспокоиться о НАТО, потому что НАТО никогда не нападал на них.