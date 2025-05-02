Майк Уолц покинет пост советника Трампа по нацбезопасности

Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц и его заместитель Алекс Вонг будут отправлены в отставку, сообщила медиакомпания CBS News со ссылкой на источники. Ожидается, что Уолц и Вонг покинут свои должности уже в четверг, 1 мая. Обязанности Уолца будет временно исполнять госсекретарь США Марко Рубио.
По словам одного из источников, знакомых с ситуацией, президент США Дональд Трамп посчитал, что после скандала, получившего название „Сигналгейт“, прошло достаточно времени, чтобы отставку Уолца и Вонга можно было представить как реорганизацию.
Ранее Трамп не решался увольнять советника, считая, что это могут расценить как уступку внешнему давлению, отмечает телеканал CBS News. В свою очередь канал Fox News утверждает, что Уолц и Вонг уже уволены. Издание Politico пишет, что Трамп давно планировал уволить Уолца, который утратил „доверие других чиновников администрации“. По сведениям Politico, „имена претендентов на замену обсуждаются в Западном крыле уже несколько недель“.
Чуть позже Дональд Трамп заявил, что он номинировал Уолца на пост постоянного представителя США при ООН. „Майк Уолц упорно трудился, чтобы защищать наши национальные интересы. Я знаю, что он будет делать это и на новой должности“, - написал Трамп в соцсети Truth.
„Сигналгейт“
Главный редактор издания The Atlantic Джеффри Голдберг 24 марта рассказал, что его добавили в групповой чат в мессенджере Signal, где чиновники Белого дома обсуждали нанесение ударов по позициям йеменских хуситов. В чате состояли 18 человек - в том числе Майк Уолц.
После этого чиновникам администрации Трампа пришлось отвечать в Сенате на вопросы о безопасности перед демократами и заверять, что военные планы в чате не обсуждались. Уолц взял на себя ответственность за создание чата, но при этом уверял, что Голдберга в списке его контактов не было.
Позднее выяснилось, что Уолц добавил Голдберга в чат из-за того, что за несколько месяцев до этого сохранил его номер телефона в айфоне под именем другого человека. Трамп ранее заявлял, что не будет увольнять участников чата.