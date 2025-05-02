Майк Уолц покинет пост советника Трампа по нацбезопасности

Ранее Трамп не решался увольнять советника , считая, что это могут расценить как уступку внешнему давлению, отмечает телеканал CBS News. В свою очередь канал Fox News утверждает, что Уолц и Вонг уже уволены. Издание Politico пишет, что Трамп давно планировал уволить Уолца, который утратил „доверие других чиновников администрации“. По сведениям Politico, „имена претендентов на замену обсуждаются в Западном крыле уже несколько недель“.

По словам одного из источников, знакомых с ситуацией, президент США Дональд Трамп посчитал, что после скандала, получившего название „Сигналгейт“, прошло достаточно времени, чтобы отставку Уолца и Вонга можно было представить как реорганизацию.

Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц и его заместитель Алекс Вонг будут отправлены в отставку, сообщила медиакомпания CBS News со ссылкой на источники. Ожидается, что Уолц и Вонг покинут свои должности уже в четверг, 1 мая. Обязанности Уолца будет временно исполнять госсекретарь США Марко Рубио.

Чуть позже Дональд Трамп заявил, что он номинировал Уолца на пост постоянного представителя США при ООН. „Майк Уолц упорно трудился, чтобы защищать наши национальные интересы. Я знаю, что он будет делать это и на новой должности“, - написал Трамп в соцсети Truth.

„Сигналгейт“

Главный редактор издания The Atlantic Джеффри Голдберг 24 марта рассказал, что его добавили в групповой чат в мессенджере Signal, где чиновники Белого дома обсуждали нанесение ударов по позициям йеменских хуситов. В чате состояли 18 человек - в том числе Майк Уолц.