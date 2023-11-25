Массированная атака РФ на Украину: в Киеве пять пострадавших

По данным мэрии, в результате российской атаки на столицу пострадали 5 человек, среди них 11-летний ребенок. Все они получили медицинскую помощь на местах или в травмпункте, без дальнейшей госпитализации.

Киевская городская военная администрация и мэр города Виталий Кличко назвали этот налет дронов самым массированным с начала полномасштабного вторжения России . Воздушная тревога продолжалась около шести часов, заявил Кличко.

Воздушные силы не уточнили, сколько беспилотников удалось сбить над Киевом. По информации городских властей, силами и средствами ПВО было поражено более 60 воздушных целей.

По данным украинского командования, для атаки было использовано около 75 ударных БПЛА типа Shahed-131/136, при этом 71 дрон был уничтожен противовоздушной обороной.

Российские войска в ночь на 25 ноября нанесли массированный удар по Украине беспилотными летательными аппаратами ( БПЛА ) типа Shahed, сообщило утром командование Воздушных сил ВСУ. "Враг выпустил по Украине рекордное количество ударных БПЛА! Основное направление удара - Киев !", - написал командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук в Telegram.

В Соломенском районе в результате падения обломков беспилотника произошло возгорание в помещении детсада, в соседних домах повреждены окна, написал Кличко в Telegram. В жилой пятиэтажке из-за разрушения на втором этаже оказались заблокированным две женщины, их эвакуировали.

В Днепровском районе Киева небольшой обломок БПЛА упал на лестничную клетку верхнего этажа многоэтажного жилого дома, возгорания и пострадавших не было, сообщил мэр. В Голосеевском районе, по его данным, один обломок упал на четырехэтажный жилой дом, никто не пострадал.

В столице обесточены почти 200 зданий

После ночного обстрела в Киеве была обесточена воздушная линия, сообщило министерство энергетики Украины. В результате без света остались 77 жилых домов и 120 учреждений в центре города. В настоящее время продолжаются восстановительные работы.