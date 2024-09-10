Масштабная атака на российские регионы. В Подмосковье дроны попали в две многоэтажки, погибла женщина

Одной из самых масштабных украинских атак в ночь на 10 сентября подверглась Брянская область, где за минувшую ночь, по данным Минобороны РФ, были сбиты 72 беспилотника. Также, как сообщает ведомство, 20 дронов были сбиты над территорией Московской области, 14 — над Курской областью, 13 — над Тульской, восемь — над территорией Белгородской области, семь — над территорией Калужской области. Также несколько дронов были сбиты над Воронежской областью, Липецкой и Орловской.
В подмосковном Раменском один из беспилотников попал в многоэтажку в Спортивном проезде, в результате возник пожар в нескольких квартирах на 11-12 этажах.
Украина не комментирует сообщения о массированной атаке дронов в ночь на 10 сентября.
В результате попадания беспилотника, как сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, погибла одна из жительниц дома — женщина в возрасте 46 лет. Изначально сообщалось о гибели 9-летнего ребенка, однако позже эта информация не подтвердилась: ошибку объяснили тем, что погибшая была невысокого роста и ее сначала приняли за ребенка. Еще три жителя дома госпитализированы с ранениями.
Всего в доме пострадали 54 квартиры из 102, сообщил Воробьев. „Здесь повреждены обшивка, перегородки между комнатами и оконные проемы. Несущие конструкции — целы“, — отметил губернатор Подмосковья.
Еще один дрон в Раменском врезался в многоэтажку на Высоковольтной улице. „Удар пришелся на 5 балконов — они загорелись, в сами квартиры огонь не перешел. На земле остались обломки беспилотника, которые нужно разминировать“, — говорится в сообщении губернатора. Жителей пострадавшей многоэтажки и пяти соседних домов было решено эвакуировать.
Еще один из беспилотников в Подмосковье упал на Каширское шоссе из-за чего движение по магистрали в сторону Москвы утром было перекрыто. Как сообщила глава Домодедово Евгения Хрусталева, при падении дрона никто не пострадал.
Также атаки дронов были зафиксированы в подмосковных Подольске, Люберцах и Коломне.
Из-за атаки дронов с ночи до утра 10 сентября была ограничена работа трех московских аэропортов — „Внуково“, „Домодедово“ и „Жуковский“. Аэропорты не принимали и не отправляли рейсы.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что близ аэропорта „Жуковский“ „устраняются последствия“ падения обломков сбитого дрона. Телеграм-каналы в то же время опубликовали кадры, на которых предположительно запечатлен небольшой пожар в аэропорту „Жуковский“ после атаки беспилотника.
Также из-за опасности атаки дронов была ограничена работа аэропорта Казани.
В Тульской области обломки дрона упали на один из объектов топливно-энергетического комплекса, сообщила пресс-служба Министерства по региональной безопасности. Утверждается, что при атаке дрона никто не пострадал.
Власти Брянской, Калужской, Воронежской и Липецкой областей сообщили, что в их регионах никто от атак дронов не пострадал.
В остальных регионах, подвергшихся ночной атаке беспилотников, пока информации о пострадавших нет.