2024.08.19 17:45

Маск заявил, что не дарил Кадырову электромобиль Cybertruck

 
Deutsche welle
R. Kadyrovas ir Cybertruck
R. Kadyrovas ir Cybertruck
ФОТО: AP / Scanpix

Американский бизнесмен Илон Маск заявил в понедельник, 19 августа, что не дарил главе Чечни Рамзану Кадырову электромобиль Cybertruck. „Ты действительно такой отсталый, что думаешь, что я подарил Cybertruck российскому генералу? Это потрясающе. Ты - еще один пример, как устаревшие медиа врут“, - написал Маск в принадлежащей ему соцсети X, комментируя пост журналиста газеты The New York Times Сэта Абрамсона.

В этом посте Абрамсон заявил, что Маск „предоставляет транспортные средства, готовые к использованию в военных целях, находящимся под санкциям врагам Америки“. Пользователи соцсети X обратили внимание, что это также нарушает правила производящей электромобили компании Tesla, которая подчеркивала, что Cybertruck не является военной машиной.

Кадыров 17 августа опубликовал в своем Telegram-канале видео, показывающее, как он едет по Грозному на Cybertruck, на крыше которого установлен пулемет. Как написал Кадыров, электромобиль он „получил от уважаемого Илона Маска“. Cybertruck „скоро будет отправлен в зону СВО“ и „принесет много пользы нашим бойцам“, пообещал глава Чечни.

В видеоролике он также приглашал Маска посетить Грозный и пообещал принять его „как самого дорогого гостя“. На это приглашение бизнесмен пока не ответил.

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