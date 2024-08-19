Маск заявил, что не дарил Кадырову электромобиль Cybertruck

В этом посте Абрамсон заявил, что Маск „предоставляет транспортные средства, готовые к использованию в военных целях, находящимся под санкциям врагам Америки“. Пользователи соцсети X обратили внимание, что это также нарушает правила производящей электромобили компании Tesla, которая подчеркивала, что Cybertruck не является военной машиной.

Кадыров 17 августа опубликовал в своем Telegram-канале видео, показывающее, как он едет по Грозному на Cybertruck, на крыше которого установлен пулемет. Как написал Кадыров, электромобиль он „получил от уважаемого Илона Маска“. Cybertruck „скоро будет отправлен в зону СВО“ и „принесет много пользы нашим бойцам“, пообещал глава Чечни.