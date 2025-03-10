Маск: Starlink никогда не отключит свои терминалы в Украине

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что спутниковый сервис Starlink продолжит работать в Украине. Об этом он написал в соцсети X, где в воскресенье, 9 марта, разгорелся спор между Маском, министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским и госсекретарем США Марко Рубио.
Изначально миллиардер заявил, что его система Starlink представляет собой „костяк украинской армии“ и в случае отключения сервиса украинский фронт полностью рухнет. В ответ на это глава МИД Польши Сикорский указал, что Starlink для Украины оплачивается польским министерством цифровых технологий и стоит Варшаве около 50 миллионов долларов в год. „Если SpaceX окажется ненадежным, мы будем вынуждены искать других поставщиков“, - написал он в соцсети Х.
Starlink не станет инструментом давления на Киев
Маск резко отреагировал на комментарий Сикорского: „Заткнись, маленький человек. Вы оплачиваете лишь малую часть расходов. Замены Starlink не существует“. Позже он написал еще один пост, в котором подчеркнул, что несмотря на свое несогласие с политикой Киева не станет отключать терминалы Starlink в Украине и не будет использовать это как инструмент давления.
К ссоре Маска и Сикорского в Х присоединился и госсекретарь США Марко Рубио, обвинив последнего в распространении ложной информации. „Никто не угрожал отключением Starlink для Украины. Вам следовало бы сказать спасибо. Без Starlink Украина давно бы проиграла войну, и российские войска стояли бы уже на границе с Польшей“, - отметил Рубио.
В ЕС обсуждают альтернативы Starlink
Между тем в Европе уже обсуждается замена американского Starlink в Украине на альтернативного оператора. По данным Reuters, франко-британская группа Eutelsat ведет переговоры с Евросоюзом о том, чтобы ее спутники OneWeb в перспективе заменили Starlink в Украине. „Мы обмениваемся мнениями с ЕС о том, как мы можем внести свой вклад в расширение усилий Украины“, - сказал представитель Eutelsat, добавив, что у компании есть геостационарные спутниковые мощности, подходящие для некоторых приложений в регионе.