Маск призвал закрыть "Радио Свобода" и "Голос Америки"

„Это просто радикальные левые сумасшедшие, которые разговаривают сами с собой, сжигая $1млрд/год из средств американских налогоплательщиков“, - заявил Маск. „Да, закройте их… Их больше никто не слушает“, - добавил он.
Маск не проходил процедуру утверждения в Конгрессе США
Как отметило агентство AP, за три недели с президентской инаугурации 20 января Маск, стоящий во главе созданной главой Белого дома Дональдом Трампом структуры DOGE, успел погрузиться в работу федеральных агентств США - при этом он сам избегает общественного контроля за своей деятельностью. Он не отвечает на вопросы журналистов и не посетил ни одного слушания в Конгрессе США. На пост в DOGE он был назначен непосредственно Трампом и не проходил длинную процедуру утверждения американскими законодателями.
DOGE - не правительственный департамент США
DOGE не является правительственным департаментом, а Маск - не член новой администрации, уточнила газета The Guardian.
В то же время у него есть офис в Западном крыле, а также офис в административном здании имени Эйзенхауэра, входящем в комплекс Белого дома.
При этом по указанию миллиардера программисты и инженеры - в возрасте от 19 до 25 лет - получают контроль над чувствительной информацией федеральных агентств и угрожают массовыми сокращениями.
Через несколько дней после инаугурации Трампа Маск, предположительно, разослал всем 2 млн федслужащих США электронное письмо, призывая их уволиться в преддверии ожидаемых сокращений. По всей видимости, Илон Маск предложил сотрудникам выплаты в размере семимесячной зарплаты.
Эксперт: Маск работает в условиях практически полного отсутствия подотчетности
Сам Маск называет себя „техподдержкой Белого дома“, напомнило агентство AP. Дональд Шерман, исполнительный директор организации „Граждане за ответственность и этику в Вашингтоне“ выразил уверенность, что Трамп позволил Маску „оказывать беспрецедентное влияние на правительственные системы“ в условиях „максимальной секретности и практически полного отсутствия подотчетности“.