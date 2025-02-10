2025.02.10 09:24

Маск призвал закрыть "Радио Свобода" и "Голос Америки"

 
Deutsche Welle
Elonas Muskas
Elonas Muskas
ФОТО: ANGELA WEISS | AFP / Scanpix

Миллиардер Илон Маск, возглавляющий департамент эффективности правительства (DOGE), призвал закрыть медиакорпорации „Радио Свободная Европа/Радио Свобода“ (РСЕ/РС) и „Голос Америки“. Соответствующую запись Маск разместил в воскресенье, 9 февраля, в соцсети X.

„Это просто радикальные левые сумасшедшие, которые разговаривают сами с собой, сжигая $1млрд/год из средств американских налогоплательщиков“, - заявил Маск. „Да, закройте их… Их больше никто не слушает“, - добавил он.

Маск не проходил процедуру утверждения в Конгрессе США

Как отметило агентство AP, за три недели с президентской инаугурации 20 января Маск, стоящий во главе созданной главой Белого дома Дональдом Трампом структуры DOGE, успел погрузиться в работу федеральных агентств США - при этом он сам избегает общественного контроля за своей деятельностью. Он не отвечает на вопросы журналистов и не посетил ни одного слушания в Конгрессе США. На пост в DOGE он был назначен непосредственно Трампом и не проходил длинную процедуру утверждения американскими законодателями.

DOGE - не правительственный департамент США

DOGE не является правительственным департаментом, а Маск - не член новой администрации, уточнила газета The Guardian.

В то же время у него есть офис в Западном крыле, а также офис в административном здании имени Эйзенхауэра, входящем в комплекс Белого дома.

При этом по указанию миллиардера программисты и инженеры - в возрасте от 19 до 25 лет - получают контроль над чувствительной информацией федеральных агентств и угрожают массовыми сокращениями.

Через несколько дней после инаугурации Трампа Маск, предположительно, разослал всем 2 млн федслужащих США электронное письмо, призывая их уволиться в преддверии ожидаемых сокращений. По всей видимости, Илон Маск предложил сотрудникам выплаты в размере семимесячной зарплаты.

Эксперт: Маск работает в условиях практически полного отсутствия подотчетности

Сам Маск называет себя „техподдержкой Белого дома“, напомнило агентство AP. Дональд Шерман, исполнительный директор организации „Граждане за ответственность и этику в Вашингтоне“ выразил уверенность, что Трамп позволил Маску „оказывать беспрецедентное влияние на правительственные системы“ в условиях „максимальной секретности и практически полного отсутствия подотчетности“.

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