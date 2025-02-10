Маск призвал закрыть "Радио Свобода" и "Голос Америки"

„Это просто радикальные левые сумасшедшие, которые разговаривают сами с собой, сжигая $1млрд/год из средств американских налогоплательщиков“, - заявил Маск. „Да, закройте их… Их больше никто не слушает“, - добавил он.

Как отметило агентство AP, за три недели с президентской инаугурации 20 января Маск, стоящий во главе созданной главой Белого дома Дональдом Трампом структуры DOGE, успел погрузиться в работу федеральных агентств США - при этом он сам избегает общественного контроля за своей деятельностью. Он не отвечает на вопросы журналистов и не посетил ни одного слушания в Конгрессе США. На пост в DOGE он был назначен непосредственно Трампом и не проходил длинную процедуру утверждения американскими законодателями.