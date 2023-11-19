Маск признал, что пропалестинский слоган "от реки до моря" означает призыв к геноциду

Все они недовольны чрезмерно благосклонным, по их мнению, отношением руководства Х, в том числе владельца сети Илона Маска, к постам антисемитского толка.

Маск ответил твитом, разъясняющим его позицию, и обещал судиться. Он заявил, что хотя и горячо отстаивает свободу слова, но антисемитизму не может быть места в его соцсети, и сам обвинил некоторых своих критиков в разжигании антисемитских настроений.

Скандал разгорелся, после того как Маск публично поддержал пост одного из пользователей X, заявившего в соответствии с известной теорией заговора, что еврейские сообщества «разжигают ненависть к белым людям». В своем комментарии под постом Маск написал: «Вообще-то ты сказал правду».

Вскоре после этого некоммерческая организация Media Matters for America обратила внимание, что реклама крупных компаний в X появлялась рядом с пронацистскими постами. Например, реклама технологического гиганта IBM демонстрировалась рядом с постами, прославляющими Гитлера и нацизм.