Маск посетил новогоднюю гала-вечеринку Трампа

Американский миллиардер Илон Маск посетил новогоднюю гала-вечеринку, которую устроил в своей резиденции в Мар-а-Лаго (штат Флорида) избранный президент США Дональд Трамп. Об этом во вторник, 31 декабря, сообщило агентство Reuters.

По его данным, на праздновании также присутствовали американский сенатор Тед Круз (республиканец от штата Техас) и другие сторонники Трампа.

Наступивший 2025 год будет „великим годом“, заявил политик репортерам. „Мы будем фантастически успешны как страна“, - добавил он.