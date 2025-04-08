Маск лично просил Трампа не вводить новые импортные пошлины

Глава департамента эффективности правительства (DOGE) бизнесмен Илон Маск лично просил президента США Дональда Трампа пересмотреть тарифную политику и не вводить гигантские импортные пошлины, сообщает Washington Post. „В минувшие выходные, когда Илон Маск обрушил шквал постов в соцсетях с критикой одного из ведущих советников Белого дома за агрессивный тарифный план президента, Маск лично обратился к Трампу“, - сообщила в понедельник, 7 апреля, газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.
Два собеседника издания подтвердили, что Маск обращался к Трампу напрямую, но безуспешно. По словам источников WP, лидеры бизнеса и технологий, поддержавшие кандидатуру Трампа на недавних выборах, были ошеломлены решением президента ввести столь высокие пошлины и разочарованы тем, что не смогли оказать большего влияния на политику.
Маск раскритиковал разработчика тарифных планов
Маск 5 апреля раскритиковал чиновника, сыгравшего ключевую роль в разработке тарифных планов, - торгового советника Белого дома Питера Наварро. „Докторская степень по экономике в Гарварде - это плохо, а не хорошо“, - написал бизнесмен в принадлежащей ему соцсети X.
Дональд Трамп 7 апреля отказался от приостановки действия пошлин, несмотря на обвал на фондовых рынках.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, комментируя ситуацию, отметила, что Трамп собирает вокруг себя людей с различными идеями, „но как только он принимает решение, все действуют сообща“.
Маск надеется на нулевые тарифы с Европой
Ранее Илон Маск выразил надежду на то, что Европа и США придут к нулевым тарифам в торговле. „Я надеюсь, что, в конце концов, все согласятся с тем, что и Европа, и Соединенные Штаты должны в идеале перейти к ситуации с нулевыми тарифами, фактически создав зону свободной торговли между Европой и Северной Америкой“, - цитирует телеканал CNN выступление Маска по видеосвязи на съезде партии „Лига“ во Флоренции, организованном вице-премьером Италии Маттео Сальвини.
2 апреля Трамп объявил о введении „взаимных“ пошлин в отношении иностранных торговых партнеров США (всего в список попали 185 государств). Минимальный базовый уровень пошлин составил 10 процентов, но для ряда стран пошлины подсчитаны индивидуально в зависимости от торгового дефицита США с этими странами. Например, для Китая пошлины составят 34, а для ЕС - 20 процентов.
7 апреля Трамп сообщил, что американская администрация введет дополнительные 50-процентные пошлины против Китая, если Пекин не откажется от ответных тарифов в размере 34 процентов на американские товары. „Если Китай не откажется от увеличения своих пошлин на 34 процента к завтрашнему дню, 8 апреля 2025 года, то США введут дополнительные 50-процентные пошлины в отношении Китая“, - написал он в соцсети Truth Social. Он предупредил, что такие пошлины вступят в силу уже 9 апреля. В ответ КНР заявила, что готова бороться до конца в танрифной войне с Трампом.