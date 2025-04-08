Маск лично просил Трампа не вводить новые импортные пошлины

2 апреля Трамп объявил о введении „взаимных“ пошлин в отношении иностранных торговых партнеров США (всего в список попали 185 государств). Минимальный базовый уровень пошлин составил 10 процентов, но для ряда стран пошлины подсчитаны индивидуально в зависимости от торгового дефицита США с этими странами. Например, для Китая пошлины составят 34, а для ЕС - 20 процентов.

7 апреля Трамп сообщил, что американская администрация введет дополнительные 50-процентные пошлины против Китая, если Пекин не откажется от ответных тарифов в размере 34 процентов на американские товары. „Если Китай не откажется от увеличения своих пошлин на 34 процента к завтрашнему дню, 8 апреля 2025 года, то США введут дополнительные 50-процентные пошлины в отношении Китая“, - написал он в соцсети Truth Social. Он предупредил, что такие пошлины вступят в силу уже 9 апреля. В ответ КНР заявила, что готова бороться до конца в танрифной войне с Трампом.