Маск из-за закона о ЛГБТ перенес штаб SpaceX в Техас

Основатель SpaceX Илон Маск на фоне принятия в Калифорнии закона о защите ЛГБТ-детей в школах объявил о переносе штаб-квартиры этой компании из Калифорнии в Техас. „Это последняя капля. Из-за этого закона и многих других, которые ему предшествовали, нацеленных как против семьи, так и против компаний, SpaceX перенесет свою штаб-квартиру из Хоторна, Калифорния, в Старбейз, Техас“, - написал Маск в соцсети X вечером во вторник, 16 июля.
Так предприниматель отреагировал на твит другого пользователя о том, что губернатор Калифорнии, демократ Гэвин Ньюсом 15 июля подписал закон, запрещающий местным школам устанавливать правила, которые требуют уведомлять родителей, если их ребенок идентифицирует себя как трансгендер. „Заберите своих детей из государственных школ“, - написал пользователь, комментируя этот закон.