Маск из-за закона о ЛГБТ перенес штаб SpaceX в Техас

Основатель SpaceX Илон Маск на фоне принятия в Калифорнии закона о защите ЛГБТ-детей в школах объявил о переносе штаб-квартиры этой компании из Калифорнии в Техас. „Это последняя капля. Из-за этого закона и многих других, которые ему предшествовали, нацеленных как против семьи, так и против компаний, SpaceX перенесет свою штаб-квартиру из Хоторна, Калифорния, в Старбейз, Техас“, - написал Маск в соцсети X вечером во вторник, 16 июля.