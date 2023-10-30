Марсоход Curiosity нашел новые свидетельства того, что на Марсе были реки

 
The Insider
ФОТО: Scanpix

Ученые из Университета штата Пенсильвания нашли подтверждение тому, что поверхность Марса в прошлом была покрыта сетью рек. В статье геологов Бенджамина Карденаса и Кейтлин Стейси, опубликованной в Geophysical Research Letters, содержится новый анализ данных марсохода Curiosity.

В своей работе ученые применили математические методы моделирования эрозии марсианской поверхности и показали, что типичные для марсианского ландшафта неровности, которые они называют «уступами и выступами» (bench-and-nose landforms), скорее всего, представляют собой остатки древних речных русел.

Ранее существование рек на Марсе предполагалось только в тех местах, где наблюдались выпуклости рельефа на месте древнего речного русла (fluvial ridges), образовавшиеся вследствие того, что отложения в русле подвергались эрозии медленнее, чем речное дно. Однако в новом исследовании Карденас и Стейси пришли к выводу, что речные отложения на Марсе присутствуют также на «уступах и выступах», которые раньше никто не связывал с реками.

Предпринятое геологами моделирование свело воедино фотоснимки Curiosity, спутниковые данные зондирования поверхности Марса и трехмерные карты земных осадочных отложений под Мексиканским заливом. Земные данные ученые сравнивали с марсианской геологией. Авторы, используя земные стратиграфические данные, моделировали марсианскую эрозию горных пород. Это моделирование показало, что в марсианском ландшафте должны были бы скорее образовываться «уступы и выступы». Именно такие «уступы и выступы» и обнаружил марсоход Curiosity в кратере Гейл.

По мнению авторов статьи, это говорит о том, что на Марсе могут быть еще неоткрытые речные отложения и что гораздо бóльшая часть марсианских осадочных пород сформировалась в то время, когда планета была пригодна для жизни. Это значит, что на Марсе могло быть значительно больше рек, чем считалось до сих пор, а значит, на существенно бóльшей части планеты могли существовать условия для жизни.

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