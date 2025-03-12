Марко Рубио: США обсуждали территориальные уступки с Киевом

Госсекретарь добавил, что Украина, по его мнению, нуждается в сдерживающем факторе, который будет защищать ее от будущих нападений. А европейцы „должны быть вовлечены в это дело“, приводит слова министра агентство Reuters.

Политик подчеркнул, что „военного решения“ войны „не существует“. „США настоятельно призывают россиян прекратить все военные действия“, - добавил он и уточнил, что Вашингтон уже запланировал контакт с Москвой на 12 марта.

Делегации из США и Украины обсуждали на прошедших 11 марта переговорах в Саудовской Аравии будущий переговорный процесс по прекращению войны России против Украины, а также „территориальные уступки“ со стороны Киева. Об этом в ходе общения с журналистами в среду, 12 марта, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио.

При этом он пояснил, что сделку о совместной разработке украинских полезных ископаемых между Киевом и США не стоит рассматривать как гарантию безопасности.

Украина согласилась на прекращение огня на 30 дней

„Мы рады, что украинцы согласились это сделать. Теперь дело за Россией, которая должна сказать „да“, - прокомментировал Марко Рубио готовность Киева прекратить огонь на 30 дней. При этом, если Москва не примет предложение, „это многое скажет нам о том, каковы их цели и каков их настрой“, добавил госсекретарь.