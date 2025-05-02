Марко Рубио: Позиции РФ и Украины еще сильно расходятся

Рубио: Китай важнее для мира, чем Украина

По его словам, Вашингтон „не собирается отступать“, в смысле отказываться помогать, если он может это сделать. „Но здесь действительно наступит момент, когда президенту США придется принять решение о том, сколько времени посвятить этому на самом высоком правительственном уровне, когда одна из сторон, а может быть, и обе, действительно не достаточно близки, когда у нас так много - я сказал бы, еще более важных - проблем по всему миру, - аргументировал глава Госдепа. - Не то чтобы война в Украине не являлась важной, но я сказал бы, что то, что происходит с Китаем более важно для мира в долгосрочной перспективе. Очевидные ядерные амбиции Ирана, все эти происходящие сейчас вещи“.