Марин Ле Пен признали виновной в хищении средств Евросоюза

Согласно обвинению, люди, устроенные на должности помощников депутатов Европарламента от „Национального объединения“, в действительности работали не на своих представителей в ЕС, а лично на Ле Пен, либо на ее партию. Так, один из „ассистентов“ Тьерри Легье почти два десятилетия был телохранителем основателя партии - Жана-Мари Ле Пена, а позже стал телохранителем Марин Ле Пен. Он также опубликовал книгу о своей работе, в которой не встречается никаких упоминаний о должности в Европарламенте.