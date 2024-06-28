Марин Ле Пен: если мы сформируем правительство, французских военных в Украине не будет

На посту президента Макрон является главнокомандующим и традиционно играет ключевую роль в международной и оборонной политике своей страны.

„Для президента главнокомандующий вооруженными силами — это почетное звание, поскольку именно премьер-министр контролирует финансовые потоки“, — заявила Ле Пен в интервью газете Le Télégramme.

По ее словам, отправка французских войск в Украину — это красная черта, которую ее партия не позволит перейти.

Мари Ле Пен, в отличие от Макрона, заняла вполне определенную позицию в этом вопросе, несмотря на то, что формально главнокомандующим французскими воруженными силами является президент страны.

Ранее Макрон не раз заявлял, что придерживается „стратегии неопределенности“ в отношении России и не исключает отправку в Украину французских военных.

Союзник Макрона Франсуа Байру обвинил Ле Пен в том, что она ставит под сомнение полномочия президента, предусмотренные французской конституцией, в том числе по руководству вооруженными силами и советом обороны.

Однако Марин Ле Пен заявила газете Le Télégramme, что, по ее мнению, если председатель „Национального объединения“ Жордан Барделла станет следующим премьер-министром Франции, возможности президента будут сокращены.

Он был одним из наиболее активно поддерживающих Украину европейских лидеров после полномасштабного вторжения России. Он отказался исключить возможность отправки войск, „если Россия решит пойти дальше“, заверив при этом, что Россия не сможет победить в Украине. С тех пор его поддержали в этом вопросе несколько других стран.

Ле Пен ответила в X, что не сомневается в полномочиях президента страны по отправке войск за границу, а лишь напоминает, что премьер-министр контролирует бюджет и поэтому способен противостоять решению президента.

„Жордан не намерен ссориться с ним, но он наметил красную линию: президент не сможет послать войска“, — пояснила она.

В воскресенье во Франции пройдет голосование в первом из двух туров досрочных парламентских выборов.

Последние опросы общественного мнения показывают, что „Национальное объединение“ потенциально может набрать 36% голосов, хотя ему может не хватить абсолютного большинства, необходимого для контроля над парламентом.