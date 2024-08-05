Мали объявила о разрыве дипломатических отношений с Украиной

Мали заявила о „немедленном“ разрыве дипломатических отношений с Украиной. Соответствующий документ за подписью представляющего правящую хунту в Мали полковника Абдулая Майги был опубликован на сайте правительства страны в воскресенье, 4 августа.

Согласно заявлению Майги, Бамако обвиняет представителя Главного управления разведки Украины (ГУР) Андрея Юсова в признании роли Киева в крупном поражении, которое правительственные войска и наемники ЧВК „Вагнер“ потерпели в боях с повстанцами в июле. Кроме того, демарш Мали вызвала позиция посла Украины в Сенегале Юрия Пивоварова, который поддержал действия противников правящей хунты.