2024.08.28 13:52

Мальчик в Израиле случайно разбил древнюю амфору в музее

 
BBC Russian
Мальчик в Израиле случайно разбил древнюю амфору в музее
Мальчик в Израиле случайно разбил древнюю амфору в музее
ФОТО: Hecht Museum

Мальчик в израильском музее случайно разбил один из экспонатов выставки: древнюю амфору эпохи бронзового века, возраст которой составляет по меньшей мере 3500 лет.

По данным Музея Гехта в Хайфе, изготовили глиняный сосуд не раньше 2200 и не позже 1500 гг. до н. э., что делало его чрезвычайно редким артефактом, поскольку сохранилась амфора целиком, почти в первозданном виде.

Выставлен экспонат был прямо на входе в музей и не был покрыт защитным стеклом. Как пояснили в музее, в демонстрации археологических находок „без преград“ там видят „особое очарование“.

В результате амфору случайно разбил пятилетний посетитель. Теперь её реставрацией придётся заняться экспертам.

Руководство музея подчеркивает, что разбитая амфора — несчастный случай. Мальчик ни в чем не виноват, и ему ничего не угрожает.

„Бывает, экспонаты повреждают умышленно, и к таким случаям относятся очень строго, в том числе с привлечением полиции“, — сказала Би-би-си представительница музея.

„Однако в данном случае дело обстояло иначе. Кувшин был случайно поврежден маленьким ребенком, посещавшим музей, и реакция будет соответствующей“, — добавила она.

Все семью ребёнка пригласили прийти на выставку ещё раз, уже в составе организованной экскурсии.

При этом руководство заверило Би-би-си, что, несмотря на досадный инцидент, практика „по возможности выставлять экспонаты без барьеров и стеклянных стен“ будет продолжена.

Музей Гехта расположен на территории Университета Хайфы; в нем выставлены археологические находки и произведения искусства.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии