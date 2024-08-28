Мальчик в Израиле случайно разбил древнюю амфору в музее

По данным Музея Гехта в Хайфе, изготовили глиняный сосуд не раньше 2200 и не позже 1500 гг. до н. э., что делало его чрезвычайно редким артефактом, поскольку сохранилась амфора целиком, почти в первозданном виде.

Выставлен экспонат был прямо на входе в музей и не был покрыт защитным стеклом. Как пояснили в музее, в демонстрации археологических находок „без преград“ там видят „особое очарование“.

В результате амфору случайно разбил пятилетний посетитель. Теперь её реставрацией придётся заняться экспертам.

Руководство музея подчеркивает, что разбитая амфора — несчастный случай. Мальчик ни в чем не виноват, и ему ничего не угрожает.