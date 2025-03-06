Макрон: Россия превратила войну в Украине в глобальный конфликт

Эммануэль Макрон также приветствует все мирные инициативы, но подчеркивает, что мир не может наступить за счет Украины и что России нельзя позволить диктовать условия.

Еще из обращения президента Франции, которое только что закончилось: Эммануэль Макрон, в ответ на призывы будущего канцлера Германии Фридриха Мерца передать командование французскими ядерными силами на европейский уровень, подчеркнул, что контроль над ними останется у Франции.

Также Макрон заявил, что „у нас самая эффективная армия в Европе“, но ее нужно наращивать.