Макрон предостерег Трампа от торговой войны с ЕС

Президент Франции Эмманюэль Макрон убежден, что введение США таможенных пошлин в отношении товаров из Евросоюза может навредить американской экономике, вызвав рост инфляции. В интервью телеканалу CNN, опубликованном в понедельник, 10 февраля, Макрон призвал Вашингтон вместо развязывания торговой войны с ЕС сфокусироваться на противостоянии Китаю, кризисе на Ближнем Востоке и войне в Украине.

„Европа - это ваш союзник, и если вы хотите, чтобы Европа больше занималась инвестициями и вопросами обороны и безопасности, если вы надеетесь на развитие, которое, как я считаю, в интересах США, не надо вредить европейской экономике, угрожая ей тарифами“, - подчеркнул французский президент.