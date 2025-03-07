Макрон предложил Европе французский „ядерный зонтик“. Кого он сможет защитить?

Максим Старчак из Центра международной и оборонной политики Университета Куинс согласен, что дискуссия в Европе о развертывании „зонтика“ над континентом будет довольно непростой.

„Главный вопрос — в каком виде и форме это хочет реализовать Макрон. Европейское ядерное сдерживание — это будет новый союз стран вместо НАТО? Или дополнять их обязательства по НАТО?“ — рассуждает он.

„Было бы странно, если Франция говорила о готовности своей ядерной защиты, а партнеры в Европе (Польша, например) все еще в оборонных союзах с США и ожидали прежде всего их поддержки. Значит, это будет какой-то новый оборонный союз, который будет разделять единые ценности, будет одинаково оценивать угрозы и вносить вклад в оборонное развитие Европы“, — предполагает Старчак.