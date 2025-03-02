Макрон пообещал Украине сотни миллиардов евро помощи

Однако Дональд Трамп, по словам французского президента, судя по всему, больше заинтересован в заключении перемирия с Путиным, чем в следовании традиционным ценностям Америки. По мнению Макрона, это ошибка. „Разумеется, все мы за мир. Но не может быть справедливого и прочного мира ценой отказа от Украины“, - подчеркнул он, предупредив, что если Вашингтон согласится подписать перемирие без каких-либо гарантий безопасности для Украины, то „геостратегическое влияние США на Россию, Китай и другие страны исчезнет в тот же день“.