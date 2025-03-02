Макрон пообещал Украине сотни миллиардов евро помощи

Евросоюз на внеочередном саммите в четверг, 6 марта, рассмотрит предоставление Украине нового масштабного пакета финансовой помощи на сотни миллиардов евро, сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью газете La Tribune, обнародованном в субботу, 1 марта.
„Цель этой встречи - усилить поддержку Украины и поручить Еврокомиссии как можно скорее запустить программу масштабного совместного финансирования, ведь речь идет о нашей безопасности. Речь идет о финансировании в сотни миллиардов евро. Лидеры стран ЕС обсудят также создание архитектуры европейской безопасности“, - сказал Макрон.
Важность поддержки со стороны США
Французский президент признал, что реализация такого проекта займет годы, поэтому Европе нужно сделать все, чтобы сохранить поддержку со стороны США. По словам Макрона, после возвращения Дональда Трампа в Белый дом ситуация сильно изменилась, и „поэтому этот саммит 6 марта имеет огромное значение“.
„Многие европейские страны строили свою безопасность на трансатлантических связях. Нам нужно вернуться к старым европейским привычкам. Уже без четверти полночь. Время поджимает, но у нас еще есть возможность добиться стратегического подъема Европы“, - уверен Макрон.
Макрон: США и Украина должны возобновить диалог
Эмманюэль Макрон убежден, что несмотря на скандальную словесную перепалку в Белом доме между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, лидеры двух стран не смогут избежать возобновления диалога.
„Историческая миссия Америки - быть на стороне Украины, в этом у меня нет сомнений. То, что США делали последние три года, полностью соответствует их дипломатическим и военным традициям. Я хочу донести до американцев мысль, что отказ от поддержки Украины не в их интересах“, - сказал Макрон.
Однако Дональд Трамп, по словам французского президента, судя по всему, больше заинтересован в заключении перемирия с Путиным, чем в следовании традиционным ценностям Америки. По мнению Макрона, это ошибка. „Разумеется, все мы за мир. Но не может быть справедливого и прочного мира ценой отказа от Украины“, - подчеркнул он, предупредив, что если Вашингтон согласится подписать перемирие без каких-либо гарантий безопасности для Украины, то „геостратегическое влияние США на Россию, Китай и другие страны исчезнет в тот же день“.
„Россия Путина - экзистенциальная угроза для Европы“
„Амбиции Дональда Трампа совершенно противоположны этому“, - добавил Макрон. По его мнению, Россия Владимира Путина сегодня представляет собой экзистенциальную угрозу для Европы. „У наших границ - вооруженная до зубов и агрессивная Россия. Она ведет террористические операции, проводит масштабные кампании дезинформации в наших странах и по всей Европе“, - пояснил он.
Макрон убежден, что если никто не остановит Кремль, то следующим шагом России станет вторжение в Молдову, а затем, возможно, и в Румынию. Поэтому важно не ошибиться с выбором противника. „Речь идет о нашей безопасности“, - указал он.
Несмотря на все трудности, президент Франции уверен, что прочный и долгосрочный мир еще возможен. Он не отказался от идеи, разработанной вместе с британским премьером Киром Стармером, о развертывании в Украине европейских миротворческих сил, чтобы дать Киеву необходимые гарантии безопасности. В воскресенье в Лондоне на встрече с участием лидеров европейских стран и Зеленского Макрон и Стармер планируют вновь обсудить этот вопрос.