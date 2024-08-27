Макрон отверг кандидатуру премьер-министра от левых. Кризис во Франции углубляется

Она призвала к импичменту Макрона, который заявил о желании начать новые консультации о формировании правительства. Он призвал левых к сотрудничеству.

Люси Касте, относительно мало известная госслужащая, которую левый блок выдвинул на пост премьер-министра, призвала сторонников выйти на улицы. Она заявила, что своим отказом поддержать ее кандидатуру президент показал французам, что их голоса ничего не значат.

Он заявил, что сейчас как никогда Франции нужна институциональная стабильность.

НФП завоевал большинство мест на июньских выборах в законодательные органы, оттеснив центристов во главе с Макроном на второе место. Однако Макрон убежден, что получить одобрение Национальной ассамблеи и вотум доверия членов парламента левые не смогут.

Расклад сил

Политический кризис во Франции разразился после прошедших 30 июня и 7 июля досрочных парламентских выборов, в результате которых ни одна из партий в Национальном собрании не получила даже близкое к абсолютному большинству число депутатов.

Больше всех — 190 — завоевал левый блок НФП, на втором месте центристский альянс Макрона с 160 местами, на третьем — правое Национальное объединение (RN) — 140.

С тех пор во Франции действует временный кабинет, что вызывает возмущение НФП, в котором считают, что перевес в голосах дает левым основания возглавить правительство.