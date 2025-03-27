2025.03.27 09:08

Макрон объявил о новом пакете помощи Киеву на 2 млрд евро

 
Deutsche Welle
V. Zelenskis ir E. Macronas
V. Zelenskis ir E. Macronas
ФОТО: Scanpix

В новый пакет французской военной помощи Украине войдут противотанковые ракеты, ракеты класса „земля-воздух“ и дроны. По мнению Макрона, с России еще рано снимать санкции.

Франция предоставит Украине дополнительную военную помощь в размере 2 миллиардов евро. Об этом в среду, 26 марта, заявил французский президент Эмманюэль Макрон на совместной пресс-конференции со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в Париже.

В новый пакет военной помощи, по его словам, войдут противотанковые ракеты, ракеты класса „земля-воздух“ и беспилотники.

Макрон призвал Кремль согласиться на 30-дневное перемирие

Французский лидер призвал Россию согласиться на 30-дневное прекращение огня в Украине без „предварительных условий“. Макрон заявил, что, согласившись в ходе переговоров с США о завершении войны в Украине на частичное прекращение огня, Россия сформулировала новые „условия“, тем самым вновь продемонстрировав свою „волю к войне“.

По мнению президента Франции, говорить об отмене санкций против Москвы пока „слишком рано“.

Владимир Зеленский прибыл в Париж в преддверии встречи „коалиции желающих“ - объединения стран, которые потенциально готовы отправить своих военнослужащих в Украину для обеспечения режима прекращения огня с РФ в случае его достижения.

Перед визитом в Париж Зеленский обвинил Россию в отсутствии желания установить мир, указав на новые налеты российских беспилотников на Украину. „Атаки такого масштаба после переговоров о прекращении огня - это четкий сигнал всему миру, что Москва не стремится к реальному миру“, - пояснил он.

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